Thủ thành Manuel Neuer của tuyển Đức xác lập nhiều kỷ lục tại World Cup 2026.

Neuer xô đổ loạt kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Được HLV Julian Nagelsmann điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, Neuer có lần thứ 20 ra sân tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thành tích này giúp thủ môn kỳ cựu cân bằng kỷ lục của Hugo Lloris, trở thành người gác đền có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

Nhưng bên cạnh cột mốc đáng tự hào, ngôi sao của Bayern Munich cũng phải nhận một thống kê kém vui. Bàn thua trước Curacao khiến Neuer trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

World Cup 2026 là lần thứ năm Neuer góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, sau các kỳ giải năm 2010, 2014, 2018 và 2022. Thành tích này giúp anh sánh ngang huyền thoại người Mexico, Antonio Carbajal. Trong khi đó, Guillermo Ochoa dù được triệu tập tới 6 lần nhưng chỉ có 3 kỳ World Cup được bắt chính.

Ở tuổi 40 và 79 ngày, Neuer cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất từng khoác áo đội tuyển Đức tại một giải đấu lớn. Tại World Cup 2026, anh là cầu thủ lớn tuổi thứ 6 của giải, chỉ xếp sau Ochoa, Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Edin Dzeko.

Sau thất bại của Đức trước Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024, nhiều người tin rằng Neuer sẽ chia tay đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, thủ môn sinh năm 1986 vẫn cho thấy khát khao cống hiến mạnh mẽ và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những người gác đền vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

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