Các cầu thủ Đức và Curacao tạo nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa sau khi trận đấu mở màn bảng E World Cup 2026 khép lại vào rạng sáng 15/6.

Khoảnh khắc chưa từng thấy ở World Cup 2026.

Sau thất bại 1-7 trước Đức, các cầu thủ Curacao tập trung thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân để cầu nguyện. Đáng chú ý, hai tuyển thủ Đức là Jonathan Tah và Felix Nmecha chủ động tiến đến tham gia cùng đối thủ. Hình ảnh các cầu thủ thuộc hai đội tuyển khác nhau cùng nắm tay cầu nguyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chia sẻ sau trận đấu, Nmecha cho biết: “Trên sân, chúng tôi là đối thủ. Nhưng sau trận đấu, tất cả đều là những người theo đạo và là anh em với nhau. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Dù từng vướng phải tranh cãi liên quan đến những bài đăng trên mạng xã hội trong quá khứ, Nmecha nhiều lần khẳng định anh tôn trọng mọi người và không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Chính vì thế, khoảnh khắc đẹp giữa các cầu thủ Đức và Curacao sau trận đấu càng góp phần tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng trong bóng đá.

Sau khi không thể vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần nhất, tuyển Đức đang cho thấy quyết tâm trở lại vị thế của một ứng viên vô địch. Trong khi đó, dù phải nhận thất bại nặng nề, Curacao vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng khi đã viết nên một chương lịch sử đáng nhớ dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Dick Advocaat.

Video tuyển Đức mở tỷ số tại World Cup 2026 Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.