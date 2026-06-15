HLV lớn tuổi nhất World Cup 2026 bật khóc

Những giọt nước mắt của HLV Dick Advocaat bên phía Curacao trước trận đấu với Đức tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6 gây xúc động.

HLV Advocaat bật khóc.

Chiến lược gia 78 tuổi người Hà Lan bộc lộ cảm xúc khi chứng kiến Curacao bước vào trận đấu World Cup đầu tiên trong lịch sử. Quốc đảo vùng Caribe chỉ có khoảng 155.000 dân nhưng đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với việc dẫn dắt Curacao tại World Cup 2026, ông Advocaat trở thành HLV lớn tuổi nhất từng cầm quân ở giải đấu này. Đây cũng là kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp của ông, sau khi dẫn dắt đội tuyển Hà Lan năm 1994 và Hàn Quốc năm 2006.

Những giọt nước mắt của nhà cầm quân kỳ cựu càng trở nên ý nghĩa hơn khi ông từng tưởng như sẽ bỏ lỡ giải đấu. Hồi tháng 2, ông Advocaat quyết định từ chức để dành thời gian chăm sóc cô con gái đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, khi tình hình của con gái chuyển biến tích cực, ông đã trở lại dẫn dắt đội tuyển vào ngày 11/5.

Advocaat là HLV lớn tuổi nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc đối đầu với tuyển Đức, Advocaat khẳng định các học trò không hề e ngại đối thủ mạnh hơn rất nhiều. “Chúng tôi là một quốc gia nhỏ, nhưng sẽ khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Curacao không có gì để mất và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ”, ông chia sẻ.

Dù vậy, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã được thể hiện rõ trên sân. Đức thắng chung cuộc 7-1 trước Curacao, qua đó tạo nên trận thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup 2026. Tuy nhiên, Curacao vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng lịch sử đầu tiên của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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