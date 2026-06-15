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Thể thao

Neuer phá luật

  • Thứ hai, 15/6/2026 05:26 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trang phục thi đấu của thủ thành Manuel Neuer gây bàn tán trong trận ra quân thắng 7-1 của tuyển Đức trước Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.

Neuer cắt ngắn tay áo.

Theo The Sun, Neuer xuất hiện trên sân Houston với chiếc áo đấu dài tay nhưng phần tay áo đã được cắt ngắn. Hành động tưởng chừng vô hại này lại không phù hợp với quy định của FIFA về trang phục thi đấu.

Cụ thể, Luật 4 của FIFA quy định cầu thủ phải sử dụng áo đấu nguyên bản do ban tổ chức phê duyệt, không được tự ý thay đổi hoặc cắt ngắn tay áo. Bên cạnh đó, nếu mặc áo lót bên trong, màu sắc của áo phải tương đồng với màu chủ đạo của trang phục bên ngoài.

Trong trận đấu này, Neuer mặc áo thủ môn màu xanh lá nhưng áo lót bên trong lại có màu trắng. Điều đó đồng nghĩa thủ thành kỳ cựu của tuyển Đức đã vi phạm thêm một quy định khác liên quan đến trang phục thi đấu.

Dù vậy, các trường hợp như vậy hiếm khi bị xử phạt sau trận đấu. Thông thường, trọng tài sẽ yêu cầu cầu thủ rời sân để chỉnh sửa trang phục nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra với Neuer ở trận gặp Curacao.

Trận đấu vừa qua, Neuer xác lập kỷ lục trở thành thủ môn có số trận ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 20 lần góp mặt, ngang thành tích với Hugo Lloris (Pháp). Tuy nhiên, anh cũng phải nhận một thống kê không mong muốn khi trở thành thủ môn đầu tiên để thủng lưới ở cả 5 kỳ World Cup mà mình tham dự.

Video tuyển Đức mở tỷ số tại World Cup 2026 Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.

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Duy Luân

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