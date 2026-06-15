Đức lập kỳ tích chấn động World Cup

Rạng sáng 15/6, đội tuyển Đức chính thức vượt Brazil để trở thành quốc gia ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup sau trận thắng 7-1 Curacao tại bảng E.

Tuyển Đức trở thành

Với tổng cộng 239 bàn, tuyển Đức chính thức vượt qua Brazil (238 bàn) để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu này được thiết lập ngay trong trận mở màn chiến dịch năm 2026 của "Die Mannschaft" .

Trên sân, đoàn quân của Julian Nagelsmann trình diễn sức mạnh áp đảo tuyệt đối khi chạm trán Curacao. Các pha lập công lần lượt thuộc về Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Tom Bischof Brown, Deniz Undav và tiền đạo Kai Havertz (cú đúp), góp phần vào chiến thắng đậm đà 7-1. Bàn danh dự duy nhất của Curacao được ghi do công của Jearl Margaritha Comenencia.

Màn bứt phá của người Đức có sự tiếp tay từ cú sảy chân của đối thủ trực tiếp Brazil. Sáng 14/6, "Selecao" bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách khi bị Morocco cầm hòa với tỷ số 1-1 tại bảng C. Ismael Saibari giúp đại diện châu Phi vượt lên từ sớm, và thầy trò Carlo Ancelotti phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Vinicius để giữ lại một điểm.

Sau trận thắng tưng bừng Curacao, tuyển Đức sẽ hướng sự tập trung sang cuộc chạm trán Bờ Biển Ngà diễn ra vào sáng 21/6. Trận đấu cuối cùng của "Die Mannschaft" sẽ là màn đối đầu Ecuador (26/6).

Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.