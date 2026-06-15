Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc lịch sử của quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup

  • Thứ hai, 15/6/2026 04:11 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Rạng sáng 15/6, Curacao làm người hâm mộ tự hào khi chọc thủng lưới tuyển Đức ở trận đấu tại bảng E.

World Cup anh 1

Phút 21 trận đấu trên sân NRG, Livano Comenencia chớp cơ hội dứt điểm trong vùng cấm. Bóng chạm một cầu thủ Đức, trước khi đi vào lưới của Manuel Neuer.
World Cup anh 2

Chưa cần biết kết quả trận đấu ra sao, bóng đá Curacao đã làm nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất thế giới cấp đội tuyển.
World Cup anh 3

Với dân số chỉ khoảng 158.000 người, quốc đảo vùng Caribe là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử từng giành vé tham dự World Cup. Để dễ hình dung, sức chứa của sân Houston khi Curacao sẽ đối đầu Đức ở trận ra quân lên tới 72.000 chỗ ngồi, tương đương gần một nửa dân số của cả đất nước.
World Cup anh 4

Các cầu thủ của Curacao tạo nên kỳ tích tại World Cup từ những buổi tập chân trần trên bãi biển, những lần di chuyển trên chiếc xe buýt cũ kỹ, không có cửa kính.
World Cup anh 5

Số ít CĐV Curacao lọt thỏm giữa "rừng" người hâm mộ Đức. Tuy nhiên, họ vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho đoàn quân của HLV Dick Advocaat trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.
World Cup anh 6

Kai Havertz cùng đồng đội cũng thể hiện sự tôn trọng với đối thủ đứng hạng 82 thế giới, bằng việc thi đấu hết mình cho đến những giây bù giờ cuối.
World Cup anh 7

Dù thua 1-7, Curacao vẫn xứng đáng nhận lời khen bởi màn trình diễn trước một trong những ứng viên vô địch. Trước mắt thầy trò HLV Advocaat là hai trận đấu với Ecuador và Bờ Biển Ngà.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tuyển Đức thắng 7-1 ở trận ra quân World Cup 2026

Rạng sáng 15/6, "Die Mannschaft" thắng đậm Curacao ở trận đấu tại bảng E trên sân NRG.

5 giờ trước

HLV lon tuoi nhat World Cup 2026 bat khoc hinh anh

HLV lớn tuổi nhất World Cup 2026 bật khóc

13 phút trước 04:09 15/6/2026

0

Những giọt nước mắt của HLV Dick Advocaat bên phía Curacao trước trận đấu với Đức tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6 gây xúc động.

Neuer xo do loat ky luc hinh anh

Neuer xô đổ loạt kỷ lục

14 phút trước 04:08 15/6/2026

0

Thủ thành Manuel Neuer của tuyển Đức xác lập nhiều kỷ lục tại World Cup 2026.

Real Madrid dat thoa thuan chieu mo Cucurella hinh anh

Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Cucurella

15 phút trước 04:07 15/6/2026

0

Real Madrid tiến gần đến việc sở hữu Marc Cucurella sau khi đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ chuyển nhượng hậu vệ trái người Tây Ban Nha cho mùa giải 2026/27.

Duy Anh

World Cup Tuyển Đức Curacao World Cup Đức

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý