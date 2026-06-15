Khoảnh khắc lịch sử của quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup

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Phút 21 trận đấu trên sân NRG, Livano Comenencia chớp cơ hội dứt điểm trong vùng cấm. Bóng chạm một cầu thủ Đức, trước khi đi vào lưới của Manuel Neuer.
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Chưa cần biết kết quả trận đấu ra sao, bóng đá Curacao đã làm nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất thế giới cấp đội tuyển.
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Với dân số chỉ khoảng 158.000 người, quốc đảo vùng Caribe là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử từng giành vé tham dự World Cup. Để dễ hình dung, sức chứa của sân Houston khi Curacao sẽ đối đầu Đức ở trận ra quân lên tới 72.000 chỗ ngồi, tương đương gần một nửa dân số của cả đất nước.
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Các cầu thủ của Curacao tạo nên kỳ tích tại World Cup từ những buổi tập chân trần trên bãi biển, những lần di chuyển trên chiếc xe buýt cũ kỹ, không có cửa kính.
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Số ít CĐV Curacao lọt thỏm giữa "rừng" người hâm mộ Đức. Tuy nhiên, họ vẫn cổ vũ cuồng nhiệt cho đoàn quân của HLV Dick Advocaat trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.
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Kai Havertz cùng đồng đội cũng thể hiện sự tôn trọng với đối thủ đứng hạng 82 thế giới, bằng việc thi đấu hết mình cho đến những giây bù giờ cuối.
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Dù thua 1-7, Curacao vẫn xứng đáng nhận lời khen bởi màn trình diễn trước một trong những ứng viên vô địch. Trước mắt thầy trò HLV Advocaat là hai trận đấu với Ecuador và Bờ Biển Ngà.
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