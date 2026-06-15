Khoảnh khắc lịch sử của quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup

Với dân số chỉ khoảng 158.000 người, quốc đảo vùng Caribe là quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử từng giành vé tham dự World Cup. Để dễ hình dung, sức chứa của sân Houston khi Curacao sẽ đối đầu Đức ở trận ra quân lên tới 72.000 chỗ ngồi, tương đương gần một nửa dân số của cả đất nước.