CĐV gây sốt World Cup 2026 là ai?

Vẻ ngoài khác lạ giúp Udi Neco trở thành một trong những cổ động viên được chú ý nhất tại World Cup 2026.

Udi Neco dành nhiều giờ hóa trang trước mỗi trận đấu để tiếp lửa cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trên khán đài World Cup 2026.

World Cup luôn là sân khấu của những câu chuyện đặc biệt. Bên cạnh các ngôi sao trên sân cỏ, nhiều nhân vật trên khán đài cũng trở thành tâm điểm nhờ tình yêu bóng đá mãnh liệt. Những ngày qua, một cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu theo cách như vậy.

Trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, máy quay liên tục hướng về một người đàn ông với diện mạo khác thường. Khuôn mặt được sơn đen hoàn toàn, đôi mắt trắng nổi bật, mái tóc bạc cùng bộ râu đặc trưng khiến ông trở nên nổi bật giữa hàng nghìn khán giả trên khán đài.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người thừa nhận họ bị bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy nhân vật bí ẩn xuất hiện trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài gây ấn tượng ấy là câu chuyện kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Người đàn ông đó có tên thật là Necmeddin Çelikhan, thường được biết đến với biệt danh Udi Neco. Ông là một thợ kim hoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ và được xem là một trong những cổ động viên nổi tiếng nhất của đội tuyển quốc gia.

Trong hơn 40 năm qua, Udi Neco đã theo chân Thổ Nhĩ Kỳ đến nhiều giải đấu và sân vận động trên khắp thế giới. Ông cũng là gương mặt quen thuộc với những người yêu mến CLB Besiktas, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều tạo nên sự khác biệt của Udi Neco chính là phong cách hóa trang độc đáo. Hình ảnh khuôn mặt đen cùng mái tóc bạc được lấy cảm hứng từ biểu tượng "Bò Đen", hình tượng gắn liền với sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không khuất phục.

Vẻ ngoài độc đáo giúp Udi Neco trở thành một trong những cổ động viên được chú ý nhất tại World Cup 2026.

Để hoàn thiện diện mạo này, ông thường dành nhiều giờ chuẩn bị trước mỗi trận đấu. Từ việc sơn mặt, chỉnh sửa trang phục đến những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ.

Với nhiều người, đó đơn thuần là một màn hóa trang bắt mắt. Nhưng với Udi Neco, đó là cách thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng Udi Neco đã trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên các khán đài. Trong một giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới, người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhắc người hâm mộ rằng sức hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở những gì diễn ra trên sân, mà còn đến từ những con người sẵn sàng dành cả cuộc đời để sống cùng niềm đam mê ấy.