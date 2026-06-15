Hành động bị gọi là 'trò hề' của FIFA ở trận Đức - Curacao

Rạng sáng 15/6, tâm điểm tranh cãi đến từ những quãng nghỉ tiếp nước gây nhiều bức xúc cho người hâm mộ khi tuyển Đức nghiền nát Curacao với tỷ số 7-1 ở bảng E World Cup 2026.

Trận đấu của Đức và Curacao diễn ra bên trong sân có mái che và được kiểm soát nhiệt độ.

Trận đấu diễn ra tại Houston, bang Texas (Mỹ) với nhiệt độ bên ngoài sân NRG vượt ngưỡng 30 độ C. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, mái che của sân được đóng kín, đồng thời hệ thống điều hòa không khí được vận hành để duy trì nền nhiệt dễ chịu bên trong khán đài và mặt sân.

Dù vậy, các cầu thủ vẫn được nghỉ tiếp nước khoảng 3 phút trong mỗi hiệp theo quy định FIFA áp dụng cho toàn bộ các trận tại World Cup năm nay. Quyết định nhanh chóng thổi bùng làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV cho rằng việc tạm dừng trận đấu trong một sân vận động có mái che và được kiểm soát nhiệt độ là điều vô lý. Một người hâm mộ mỉa mai bóng đá đang dần bị chia nhỏ thành 4 hiệp. Người khác đặt câu hỏi vì sao trận đấu vẫn cần dừng lại khi nhiệt độ trong sân chỉ khoảng 23 độ C.

Không ít ý kiến nghi ngờ mục đích thật sự của các quãng nghỉ là tạo thêm thời lượng quảng cáo cho các đài truyền hình. Một CĐV bình luận: "Việc tạm dừng sau chưa đầy 25 phút thi đấu trong môi trường điều hòa hoàn toàn không liên quan đến vấn đề sức khỏe hay mất nước của cầu thủ". Một số khán giả thậm chí gọi đây là "trò hề".

Bất chấp những tranh cãi, FIFA khẳng định từ trước giải rằng các quãng nghỉ tiếp nước sẽ được áp dụng ở tất cả trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết hay nhiệt độ thực tế trong sân.

Trận này, Đức vượt lên nhờ công của Felix Nmecha. Curacao khiến đối thủ bất ngờ khi ghi bàn cân bằng tỷ số. Dù vậy, đẳng cấp vượt trội của đoàn quân HLV Julian Nagelsmann nhanh chóng được thể hiện khi họ ghi thêm 6 bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 7-1.

Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.