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Thể thao World Cup 2026

HLV Nhật Bản gây sốt với chiêu chỉ đạo lạ

  • Thứ hai, 15/6/2026 09:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Hajime Moriyasu có phương pháp chỉ đạo chiến thuật độc đáo khiến nhiều người thích thú khi Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở bảng F World Cup 2026.

HLV Nhật Bản có cách truyền tải chiến thuật độc đáo.

Trên sân Dallas, chiến lược gia người Nhật xuất hiện bên đường biên với một tấm bảng chiến thuật cỡ lớn, trên đó có những con số khổng lồ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem là một trong những cách truyền đạt chiến thuật sáng tạo nhất tại giải đấu năm nay.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup, tiếng cổ vũ từ hàng chục nghìn khán giả gần như nhấn chìm mọi chỉ đạo từ khu kỹ thuật, việc truyền đạt thông tin bằng lời nói trở nên cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy, HLV Moriyasu sử dụng những ký hiệu trực quan đơn giản nhưng dễ hiểu để các cầu thủ nhận biết ngay lập tức những thay đổi về chiến thuật, sơ đồ hoặc vị trí trên sân.

Thay vì mất nhiều thời gian giải thích, HLV 56 tuổi chỉ cần giơ bảng để toàn đội nhanh chóng nắm bắt ý đồ chiến thuật trước khi trở lại thi đấu. Sự linh hoạt trong cách điều hành trận đấu tiếp tục mang lại hiệu quả cho Nhật Bản.

Trước một Hà Lan được đánh giá cao hơn, "Samurai xanh" hai lần rơi vào thế bị dẫn bàn nhưng đều kiên cường gỡ hòa để giành một điểm quý giá trong ngày ra quân. Ở trận đấu này, Hà Lan hai lần vượt lên nhờ các pha lập công của Virgil van Dijk và Crysencio Summerville. Tuy nhiên, Keito Nakamura cùng Daichi Kamada đã tỏa sáng để giữ lại 1 điểm cho đại diện châu Á.

Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nhật Bản trước các đội tuyển châu Âu. "Samurai xanh" hiện trải qua 9 trận liên tiếp bất bại trước các đại diện của lục địa già, trong đó có những chiến thắng đáng nhớ trước Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.

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Minh Nghi

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