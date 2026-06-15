Nhật Bản chưa thể phá kỷ lục 20 năm của Hà Lan

Dù hai lần gỡ hòa để giành kết quả 2-2 ở trận ra quân bảng F World Cup 2026, Nhật Bản vẫn không thể chấm dứt chuỗi thành tích tồn tại suốt 20 năm của Hà Lan.

Virgil van Dijk và các đồng đội đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản.

Rạng sáng 15/6, Nhật Bản và Hà Lan tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất từ đầu World Cup 2026 khi hòa nhau 2-2 ở bảng F. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn nhưng đều kiên cường tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.

Tuy nhiên, kết quả này cũng đồng nghĩa Nhật Bản chưa thể trở thành đội tuyển đầu tiên đánh bại Hà Lan trong 90 phút chính thức tại World Cup kể từ năm 2006. Lần gần nhất "Cơn lốc màu da cam" gục ngã trong thời gian thi đấu chính thức là ở tứ kết World Cup 2006. Khi đó, họ thua Bồ Đào Nha 0-1 trong "Trận chiến Nuremberg", nơi có tới 4 thẻ đỏ được rút ra.

Kể từ thất bại đó, Hà Lan trải qua hai thập kỷ không thua trong 90 phút ở các kỳ World Cup. Chuỗi trận ấn tượng ấy kéo dài qua các giải đấu năm 2010, 2014, 2022 và nay được nối dài ở World Cup 2026.

Năm 2010, Hà Lan tiến một mạch tới trận chung kết với 6 chiến thắng liên tiếp trước Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon, Slovakia, Brazil và Uruguay. Họ chỉ chịu khuất phục trước Tây Ban Nha sau bàn thắng trong hiệp phụ của siêu sao Andres Iniesta.

Bốn năm sau tại Brazil, đội bóng áo cam tiếp tục gây tiếng vang khi hủy diệt Tây Ban Nha 5-1, vượt qua Mexico và Costa Rica trước khi dừng bước trước Argentina trên loạt luân lưu. Họ sau đó đánh bại chủ nhà Brazil 3-0 trong trận tranh hạng ba.

Sau khi vắng mặt tại World Cup 2018, Hà Lan trở lại ở Qatar 2022 và tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong thời gian thi đấu chính thức trước Senegal, Ecuador, Qatar và Mỹ.

Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản giúp Hà Lan nâng chuỗi bất bại trong 90 phút tại World Cup lên 20 trận liên tiếp. Dù chưa thể giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, đội bóng châu Âu vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.