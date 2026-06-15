Niềm tự hào lớn nhất của châu Á ở World Cup 2026

Sau những kết quả tích cực của Hàn Quốc, Qatar và Australia, Nhật Bản đã tạo nên dấu ấn đậm nét nhất khi hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn cầm hòa Hà Lan 2-2.

Nhật có trận hòa 2-2 quý giá trước Hà Lan.

World Cup 2026 đang chứng kiến khởi đầu đầy hứng khởi của bóng đá châu Á với 4 trận bất bại liên tiếp trước các đại diện tới từ Âu châu. Đấy là lời khẳng định về vị thế ngày càng lớn của bóng đá châu Á trên sân khấu thế giới.

Châu Á bất bại trước châu Âu tại World Cup 2026

Nhìn vào những trận đầu tiên của các đại diện châu Á tại World Cup 2026, có thể thấy một điểm chung rất đáng chú ý: họ đều không thua trước các đối thủ châu Âu.

Mở màn là chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Czech. Điều khiến trận đấu ấy gây ấn tượng không chỉ nằm ở tỷ số mà còn là thế trận. Đội bóng xứ kim chi kiểm soát tới 61% thời lượng bóng, tung 15 cú dứt điểm, nhiều gấp đôi đối thủ và tạo ra bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,4, cao gấp ba lần CH Czech. Đây là trận đấu mà đại diện châu Á hoàn toàn chơi trên chân đối thủ đến từ châu Âu.

Tiếp đó là Qatar với trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ. Kết quả này mang ý nghĩa lịch sử bởi đây là điểm số đầu tiên của Qatar trong các kỳ World Cup. 4 năm trước trên sân nhà, họ thua cả 3 trận vòng bảng. Vì thế, việc giành được 1 điểm trước đội tuyển đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA là bước tiến rất lớn.

Australia cũng góp phần kéo dài chuỗi ngày vui cho AFC bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện xứ chuột túi thi đấu hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội để đánh bại đội bóng châu Âu đang xếp hạng 22 FIFA.

Tuy nhiên, nếu phải chọn ra màn trình diễn gây tiếng vang nhất của bóng đá châu Á sau những ngày đầu World Cup 2026, cái tên xứng đáng nhất là Nhật Bản.

Hà Lan phải chấp nhận mất điểm đầu tiên trước châu Á tại World Cup.

1 điểm trước Hà Lan còn giá trị hơn nhiều chiến thắng

Nhìn trên bảng tỷ số, trận hòa 2-2 trước Hà Lan có thể không tạo cảm giác bùng nổ bằng một chiến thắng như Hàn hay Australia. Nhưng xét trong bối cảnh lịch sử và tương quan lực lượng, đây có thể xem là kết quả giá trị nhất của bóng đá châu Á từ đầu giải.

Hà Lan bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn rất nhiều so với CH Czech (40) hay Thổ Nhĩ Kỳ (22). Đây cũng là đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất thế giới, từng ba lần vào chung kết World Cup và luôn được xem là ứng viên cho các vị trí cao.

Bước vào trận này, Hà Lan có thành tích tuyệt đối trước các đại diện châu Á ở World Cup với 5 trận toàn thắng. Vì vậy, khi Hà Lan hai lần vượt lên dẫn trước, nhiều người tin rằng lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại. Nhưng Nhật Bản từ chối kịch bản ấy.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không giành điểm nhờ may mắn hay một khoảnh khắc bùng nổ cuối trận. Sau giờ nghỉ, chính Nhật Bản mới là đội chơi chủ động hơn. Họ cầm bóng 52%, tung 7 cú dứt điểm so với 6 của Hà Lan và liên tục tạo sức ép, khiến hàng thủ đối phương phải chống đỡ vất vả. Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 88 của Daichi Kamada là phần thưởng xứng đáng, chứ không hề may mắn sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đại diện châu Á.

Nếu đặt cạnh những kết quả khác, giá trị của trận hòa này càng trở nên nổi bật hơn. Australia tuy thắng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng phần lớn đội hình của họ gồm các cầu thủ nguồn gốc châu Âu. Nhiều người vẫn ví Australia như một tập thể châu Âu "sinh hoạt nhờ" trong AFC. Thành công của họ vì thế không mang nhiều ý nghĩa đại diện cho sự phát triển của bóng đá châu Á.

Qatar cũng có một ngày lịch sử với điểm số đầu tiên tại World Cup, nhưng bộ khung của họ vẫn dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc châu Phi. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá phát triển chủ yếu bằng nội lực. Họ đầu tư cho đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Những kết quả mà Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được bởi thế mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Hàn Quốc tạo ra màn ngược dòng trước CH Czech, còn Nhật Bản hai lần đứng dậy trước một trong những đội mạnh nhất thế giới. Một chiến thắng luôn đáng giá, nhưng đôi khi một trận hòa cũng có giá trị chẳng khác nào chiến thắng. Với Nhật Bản, điểm số giành được trước Hà Lan chính là như vậy.

Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.