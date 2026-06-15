Bạn gái Neymar gây chú ý

Trong khi Neymar ngồi ngoài vì chấn thương, bạn gái Bruna Biancardi trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 nhờ sự xuất hiện nổi bật trên khán đài.

Bruna trong bộ ảnh chụp trước thềm World Cup 2026.

Trước cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco tại sân MetLife hôm 14/6, người mẫu 32 tuổi gây sốt trên mạng xã hội khi xuất hiện với bộ trang phục mang đậm màu sắc "Selecao". Bruna lựa chọn chiếc áo màu vàng - xanh của Brazil kết hợp cùng quần jeans đồng điệu, tạo nên phong cách nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

Trong bộ ảnh chụp trước giải, cô tự tin tạo dáng với phong cách trẻ trung, năng động. Điểm nhấn của bộ trang phục là thiết kế thời trang độc đáo lấy cảm hứng từ màu áo truyền thống của đội tuyển Brazil. Bruna hoàn thiện diện mạo bằng lớp trang điểm chỉn chu, khuyên tai ánh kim và dây chuyền vàng sang trọng.

Những hình ảnh được đăng tải nhanh chóng nhận về lượng tương tác khổng lồ từ người hâm mộ. Nhiều bình luận dành lời khen cho sắc vóc và gu thời trang của người đẹp. Không ít người gọi cô là "nữ hoàng World Cup", trong khi những người khác khẳng định Bruna chính là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên các khán đài giải đấu năm nay.

Bruna (áo vàng) khiến khán đài World Cup thêm sống động.

Sau buổi chụp hình, Bruna xuất hiện trên khán đài sân MetLife để cổ vũ đội tuyển Brazil. Cô mặc chiếc áo mang số 10 quen thuộc của Neymar ở phía sau lưng. Người đẹp dường như cũng di chuyển bằng chuyên cơ riêng của ngôi sao Brazil từ Florida đến New York để theo dõi trận đấu cùng bạn bè và người thân.

Trước giờ bóng lăn, Bruna còn có cuộc gặp gỡ đầy tình cảm với Neymar bên đường biên. Cặp đôi trao nhau nụ hôn và cùng dành thời gian bên các con trước khi trận đấu bắt đầu. Với hơn 15 triệu người theo dõi trên Instagram, Bruna từ lâu là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn tại Brazil.

Trong khi đó, Neymar đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Ngôi sao sinh năm 1992 được kỳ vọng trở lại trong trận tiếp theo của Brazil gặp Haiti vào ngày 20/6. Ở trận ra quân bảng C, Neymar ngồi ngoài chứng kiến Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.