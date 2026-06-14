Cầu thủ Brazil phớt lờ Neymar?

Sáng 14/6, đoạn video trong trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco tại World Cup 2026 khiến Neymar trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây bàn tán của Neymar.

Trong thời gian tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước, Neymar xuất hiện bên ngoài đường biên và tiến tới trao đổi với Vinicius Junior cùng Bruno Guimaraes. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy tiền đạo 34 tuổi liên tục đưa ra chỉ dẫn chiến thuật, trong khi 2 tuyển thủ Brazil dường như không có nhiều phản ứng.

Từ những hình ảnh này, cộng đồng mạng nhận định Vinicius và Bruno phớt lờ Neymar. Một bài đăng trên X thu hút hàng trăm nghìn lượt xem thậm chí còn ví huyền thoại Brazil giống như "một người đàn ông lớn tuổi trong quán rượu cố đưa ra lời khuyên nhưng chẳng ai muốn nghe".

Những bình luận trên lập tức tạo nên cuộc tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Neymar đang cố gắng hỗ trợ đồng đội bằng kinh nghiệm của cầu thủ từng nhiều năm là thủ lĩnh Selecao. Tuy nhiên, nhóm khác lại nhận định ảnh hưởng của cựu ngôi sao Barcelona và PSG với đội tuyển không còn như trước.

Dù vậy, nhiều ý kiến trung lập cho rằng việc đánh giá mối quan hệ giữa các cầu thủ chỉ từ vài giây hình ảnh là thiếu cơ sở. Trong đoạn video, Vinicius và Bruno đang tập trung theo dõi chỉ đạo từ ban huấn luyện cũng như chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo trên sân, nên phản ứng có phần hờ hững là điều bình thường.

Neymar lỡ trận ra quân của Brazil tại World Cup 2026 khi quá trình hồi phục chấn thương diễn ra chậm hơn dự kiến. Theo lịch trình, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục chạm trán Haiti (20/6) và Scotland (25/6).

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.