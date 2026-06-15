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Thể thao World Cup 2026

Trang phục thi đấu khác thường của người hùng tuyển Nhật Bản

  • Thứ hai, 15/6/2026 10:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Keito Nakamura không chỉ ghi bàn giúp Nhật Bản cầm hòa Hà Lan 2-2 mà còn thu hút sự chú ý với phong cách mang tất hiếm thấy ở World Cup 2026.

Nhat Ban anh 1

Nakamura chọn cách mang tất thấp cùng ống đồng nhỏ gọn.

Sáng 15/6, Keito Nakamura trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan tại bảng F World Cup 2026. Tiền vệ mang áo số 13 ghi bàn thắng quan trọng giúp đại diện châu Á giữ lại 1 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, ngoài màn trình diễn trên sân, Nakamura còn khiến người hâm mộ chú ý bởi cách mang tất thi đấu khác biệt.

Trong khi phần lớn cầu thủ hiện đại kéo tất cao đến gần đầu gối và sử dụng ống đồng cỡ lớn, Nakamura lại lựa chọn phong cách ngược lại. Cầu thủ sinh năm 2000 kéo tất xuống rất thấp, gần sát phần ống chân và sử dụng loại ống đồng nhỏ gọn.

Đây là hình ảnh không còn phổ biến trong bóng đá đỉnh cao. Trước Nakamura, những cái tên nổi tiếng như Francesco Totti, Thomas Muller hay huyền thoại Brazil Renato Gaucho từng duy trì thói quen tương tự. Bên phía Hà Lan, Memphis Depay cũng là một trong số ít cầu thủ vẫn giữ phong cách mang tất thấp.

Nakamura hiện khoác áo Reims tại Ligue 2 (Pháp). Mùa vừa qua, cầu thủ 25 tuổi ghi 14 bàn sau 32 trận, dù không thể giúp đội bóng giành quyền thăng hạng.

Trận hòa giữa Nhật Bản và Hà Lan cũng được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất từ đầu World Cup 2026. Hà Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Virgil van Dijk và Crysencio Summerville. Tuy nhiên, Nakamura và Daichi Kamada ghi bàn giúp "Samurai xanh" giật lại một điểm.

Kết quả này giúp Nhật Bản tạo nên cú hích lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời chặn đứng tham vọng kéo dài chuỗi thắng của Hà Lan ngay trong ngày ra quân.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.

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Đào Trần

Nhật Bản Tuyển Nhật Bản Keito Nakamura Daichi Kamada Hà Lan World Cup 2026

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