Sao MU giúp Bờ Biển Ngà có 3 điểm tại World Cup

Tại bảng E World Cup 2026 diễn ra sáng 15/6, đội tuyển Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Amad Diallo.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.

Màn so tài giữa Ecuador và Bờ Biển Ngà trên sân Philadelphia khép lại theo kịch bản đầy cay đắng cho đại diện Nam Mỹ. Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Ecuador lại là đội phải ra về tay trắng.

Ngay từ hiệp một, khung thành của thủ môn Yahia Fofana liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 23, John Yeboah tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng dội xà ngang. Chỉ ít phút sau, Nilson Angulo tiếp tục khiến các cổ động viên Ecuador tiếc nuối khi cú dứt điểm kỹ thuật của anh lại tìm đến khung gỗ.

Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Những tình huống đột phá của Yan Diomande bên cánh phải là điểm sáng hiếm hoi trong thế trận bế tắc của đại diện châu Phi.

Phút 52, Elye Wahi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà khi cú dứt điểm ở cự ly gần đưa bóng trúng xà ngang. Thế trận sau đó trở nên căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt, buộc trọng tài phải liên tục rút thẻ vàng để hạ nhiệt.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, HLV Emerse Fae tung Amad Diallo vào sân và quyết định này lập tức phát huy tác dụng. Phút 90, từ đường chuyền của Wilfried Singo, cầu thủ thuộc biên chế Manchester United tung cú sút chân trái quyết đoán, đánh bại thủ môn Ecuador.

Bàn thắng ở thời điểm then chốt giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 đầy kịch tính. Với Ecuador, đây là trận đấu họ sẽ còn tiếc nuối rất lâu. Ba lần đưa bóng tìm đến khung gỗ cùng hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ khiến đội bóng của Moises Caicedo phải trả giá đắt ngay trong ngày ra quân.