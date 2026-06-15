HLV Amorim có bến đỗ mới

Với cụm từ "Here we go" quen thuộc, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Ruben Amorim vừa đạt được thỏa thuận miệng để trở thành tân huấn luyện viên trưởng của AC Milan.

Ruben Amorim chuẩn bị chuyển sang dẫn dắt AC Milan.

Hai bên thống nhất một bản hợp đồng có hiệu lực đến tháng 6/2028, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn đến năm 2029. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý và ký hợp đồng chính thức ngay trong tuần này.

Động thái bổ nhiệm Amorim là một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện của AC Milan sau một mùa giải đầy thất vọng. Việc sa sút phong độ ở giai đoạn cuối mùa khiến "Rossoneri" văng khỏi top 4 và mất quyền dự Champions League. Hệ quả tất yếu là huấn luyện viên Max Allegri bị sa thải, mở đường cho một cuộc cải tổ sâu rộng ở cả thượng tầng quản lý lẫn các khâu chuyên môn.

Bên cạnh sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, thượng tầng đội bóng cũng ghi nhận những chuyển biến lớn với sự ra đi của Giám đốc Thể thao Igli Tare, trưởng bộ phận tuyển dụng Geoffrey Moncada và CEO Giorgio Furlani.

Trước khi gật đầu với AC Milan, Amorim từng là mục tiêu theo đuổi sát sao của Fulham nhằm thay thế Marco Silva. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc các lựa chọn, nhà cầm quân 41 tuổi quyết định chọn đại diện Serie A làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Ngoài ra, việc Amorim tìm được công việc mới còn giúp Manchester United giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhờ điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận chia tay, khoản tiền bồi thường 16 triệu bảng mà "Quỷ đỏ" phải chi trả sẽ được cắt giảm đáng kể khi ông Amorim có bến đỗ mới.

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