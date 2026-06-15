Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Amorim có bến đỗ mới

  • Thứ hai, 15/6/2026 17:52 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Với cụm từ "Here we go" quen thuộc, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Ruben Amorim vừa đạt được thỏa thuận miệng để trở thành tân huấn luyện viên trưởng của AC Milan.

Ruben Amorim chuẩn bị chuyển sang dẫn dắt AC Milan.

Hai bên thống nhất một bản hợp đồng có hiệu lực đến tháng 6/2028, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn đến năm 2029. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý và ký hợp đồng chính thức ngay trong tuần này.

Động thái bổ nhiệm Amorim là một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện của AC Milan sau một mùa giải đầy thất vọng. Việc sa sút phong độ ở giai đoạn cuối mùa khiến "Rossoneri" văng khỏi top 4 và mất quyền dự Champions League. Hệ quả tất yếu là huấn luyện viên Max Allegri bị sa thải, mở đường cho một cuộc cải tổ sâu rộng ở cả thượng tầng quản lý lẫn các khâu chuyên môn.

Bên cạnh sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, thượng tầng đội bóng cũng ghi nhận những chuyển biến lớn với sự ra đi của Giám đốc Thể thao Igli Tare, trưởng bộ phận tuyển dụng Geoffrey Moncada và CEO Giorgio Furlani.

Trước khi gật đầu với AC Milan, Amorim từng là mục tiêu theo đuổi sát sao của Fulham nhằm thay thế Marco Silva. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc các lựa chọn, nhà cầm quân 41 tuổi quyết định chọn đại diện Serie A làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Ngoài ra, việc Amorim tìm được công việc mới còn giúp Manchester United giảm bớt gánh nặng tài chính. Nhờ điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận chia tay, khoản tiền bồi thường 16 triệu bảng mà "Quỷ đỏ" phải chi trả sẽ được cắt giảm đáng kể khi ông Amorim có bến đỗ mới.

Manchester United sẽ mua ai? Thị trường chuyển nhượng hè 2026 sắp đến. Sau một mùa giải khả quan, Manchester United có quyền mơ về những bản hợp đồng chất lượng cho tham vọng vô địch mùa 2026/27.

'Món quà' của Amorim dành cho MU?

MU có thể sớm tái ngộ HLV Ruben Amorim trong hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận lời dẫn dắt AC Milan.

10 giờ trước

AC Milan trao cơ hội làm lại cho Amorim

AC Milan có thể trở thành bến đỗ tiếp theo của Ruben Amorim, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm cơ hội làm lại sau thời gian đáng quên tại MU.

04:06 12/6/2026

Amorim có cơ hội tái xuất Premier League

Năm tháng sau khi bị MU sa thải, Ruben Amorim bất ngờ đứng trước cơ hội trở lại Premier League trong thương vụ có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng.

06:45 10/6/2026

Hiểu bóng đá Đức từ gốc rễ

Tor! The Story of German Football là tác phẩm kinh điển tái hiện lịch sử bóng đá Đức từ thời sơ khai cho đến thời kỳ hiện đại. Không chỉ kể về những chiến thắng lớn như World Cup 1954 hay sự ra đời của Bundesliga, Tor! còn hé lộ những câu chuyện hậu trường, văn hóa và chính trị ảnh hưởng đến sự phát triển bóng đá ở Đức.

Huy Trưởng

ac milan chuyển nhượng ruben amorim ac milan chuyển nhượng ruben amorim

    Đọc tiếp

    Bayern no 'bom tan' gia 55 trieu euro hinh anh

    Bayern nổ 'bom tấn' giá 55 triệu euro

    6 phút trước 18:15 15/6/2026

    0

    Bayern Munich hoàn tất thương vụ đáng chú ý nhất hè 2026 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ismael Saibari từ PSV Eindhoven với tổng giá trị lên tới 55 triệu euro.

    Real Madrid don tan binh thu 4 hinh anh

    Real Madrid đón tân binh thứ 4

    6 phút trước 18:15 15/6/2026

    0

    Real Madrid tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa hè khi chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Marc Cucurella từ Chelsea.

    FIFA dieu tra trong tai VAR hinh anh

    FIFA điều tra trọng tài VAR

    11 phút trước 18:10 15/6/2026

    0

    Trước trận đấu giữa Đức và Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, một tình huống gây tranh cãi liên quan đến tổ VAR đã bất ngờ thu hút sự chú ý từ dư luận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý