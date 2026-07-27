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Thể thao

Tuyển Italy đặt dấu chấm hết cho Pirlo

  • Thứ hai, 27/7/2026 19:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Andrea Pirlo chính thức xác nhận không còn là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Italy.

FIGC gạch tên Pirlo khỏi danh sách ứng viên.

Trên trang cá nhân, huyền thoại vô địch World Cup 2006 đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Tôi biết tin từ tối qua", như lời xác nhận rằng bản thân bị loại khỏi cuộc đua tìm người kế nhiệm băng ghế huấn luyện tuyển Italy.

Trước đó, nhiều nguồn tin tại Italy cho biết Pirlo là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng. Tuy nhiên, quá trình đàm phán bất ngờ đổ vỡ sau những tranh cãi liên quan đến vai trò đại sứ toàn cầu của ông cho một công ty tại Nga.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Pirlo khẳng định mối quan hệ hợp tác chỉ mang tính chất thương mại và thể thao, không liên quan đến bất kỳ yếu tố nào khác. Tuy nhiên, lời giải thích không đủ để Pirlo tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) tin tưởng.

Ở tuổi 47, Pirlo hiện dẫn dắt United FC, đội bóng có trụ sở tại Dubai. Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ tài hoa từng trải qua nhiều bến đỗ trên cương vị HLV bao gồm Juventus, Fatih Karagumruk và Sampdoria.

Dù sở hữu bảng thành tích lẫy lừng trong sự nghiệp cầu thủ, hành trình huấn luyện của Pirlo chưa đạt được những dấu ấn tương xứng. Bởi vậy, cơ hội trở lại tuyển quốc gia trên cương vị HLV trưởng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp trước khi tan thành mây khói.

Sau khi loại Pirlo, FIGC tiếp tục tìm kiếm phương án khác cho chiếc ghế nóng. Trong bối cảnh đội tuyển hướng đến quá trình tái thiết sau những kết quả không như kỳ vọng, quyết định lựa chọn HLV trưởng mới sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai "Azzurri".

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Minh Nghi

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