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Thể thao

Lộ diện ứng viên thay Pirlo và Maldini

  • Thứ hai, 27/7/2026 15:13 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Giorgio Chiellini trở thành ứng viên hàng đầu thay thế Paolo Maldini giữ vị trí Giám đốc Kỹ thuật tuyển Italy khi FIGC triển khai kế hoạch tái cấu trúc khẩn cấp.

Giorgio Chiellini có thể thay thế Paolo Maldini trên tuyển Italy.

Biến động thượng tầng xuất phát từ bế tắc trong dự án bổ nhiệm Andrea Pirlo vào ghế HLV trưởng của tuyển Italy. Những lùm xùm bên ngoài sân cỏ khiến nhà cầm quân 47 tuổi nhiều khả năng không được lựa chọn để dẫn dắt đội bóng áo thiên thanh.

Trong trường hợp Maldini quyết định rời ghế do bất đồng về tầm nhìn chiến lược, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) sẽ lập tức kích hoạt phương án dự phòng mang tên Chiellini nhằm ổn định bộ máy lãnh đạo.

Theo Gazzetta, cựu trung vệ Juventus là nhân vật lý tưởng nhờ uy tín cá nhân và tư duy quản lý hiện đại. Việc bổ nhiệm ông không chỉ duy trì tính liên tục cho đội tuyển mà còn tạo tiền đề cho sự trở lại của Antonio Conte trên băng ghế huấn luyện.

Với mối quan hệ chuyên nghiệp bền chặt, sự kết hợp giữa Chiellini và Conte được kỳ vọng sẽ tái thiết sức mạnh của "Azzurri" trong thời gian tới.

Giữa bối cảnh hệ thống quản trị hiện tại đối diện nguy cơ đổ vỡ, sự am hiểu sâu sắc về môi trường bóng đá quốc gia biến Chiellini thành hạt nhân trong nỗ lực cấu trúc lại toàn diện đội hình.

Chủ tịch FIGC, Giovanni Malago đang cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo nhằm đảm bảo lộ trình đổi mới không bị gián đoạn. Chiến lược kể trên không chỉ thay đổi nhân sự mà còn hứa hẹn định hình lại triết lý phát triển của bóng đá Italy thời gian tới.

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