Tuyển bóng chuyền nam nhận thưởng lớn sau chức vô địch lịch sử

Sau khi đăng quang SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận tổng mức tiền thưởng 800 triệu đồng từ liên đoàn.

Bóng chuyền Việt Nam nhận thưởng 800 triệu sau chức vô địch SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển nam sau chức vô địch SEA V.Cup 2026 chặng 2. Trước đó, đội cũng nhận 300 triệu đồng cho thành tích vượt qua Indonesia tại bán kết. Tổng cộng, thầy trò ông Federico Rampazzo nhận 800 triệu tiền thưởng cho hành trình lịch sử, chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi để bước lên đỉnh cao khu vực.

Tại giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam viết nên trang sử mới khi liên tiếp quật ngã hai ông lớn từng thống trị Đông Nam Á nhiều thập kỷ. Đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi thắng kịch tính Thái Lan 3-2 trong trận chung kết chặng 2 diễn ra vào ngày 26/7.

Chiến tích này ngoài việc mang về ngôi vương SEA V.Cup (tiền thân là SEA V.League) lần đầu tiên cho tuyển Việt Nam, còn giúp thầy trò ông Rampazzo bứt phá trên bảng xếp hạng thế giới.

Cụ thể, sau trận chung kết, tuyển Việt Nam tích lũy thêm điểm số để vươn lên hạng 58 thế giới (73,58 điểm), chính thức vượt mặt Thái Lan (tụt xuống hạng 59). Hiện tại, Indonesia vẫn là đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất (hạng 44 với 101,51 điểm).

SEA V.Cup 2026 ghi nhận biến động lớn khi cả Thái Lan và Indonesia đều trắng tay sau hai chặng đấu. Với việc Campuchia vô địch chặng 1 và Việt Nam vô địch chặng 2, hai đội bóng này chính thức đoạt suất tham dự AVC Men's Volleyball Cup 2027.

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