'Nữ thần' bóng chuyền gây sốt

Cựu vận động viên bóng chuyền Kayla Simmons thu hút sự quan tâm của dư luận với bài đăng mới đây trên trang cá nhân.

Bài đăng gây chú ý của Simmons.

Trên Instagram, Simmons chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh trước gương với phong cách táo bạo, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng trầm trồ trước vẻ nóng bỏng và quyến rũ của cô. Simmons hiện sở hữu gần một triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Nhờ vẻ ngoài nóng bỏng, các bài đăng của Simmons thường xuyên đạt hơn 25.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Trước khi trở thành influencer nổi tiếng trên mạng xã hội, Simmons từng thi đấu bóng chuyền cho Đại học Marshall trong giai đoạn 2014–2017. Sau khi rời sân đấu, cô chuyển hướng sang xây dựng hình ảnh cá nhân và theo đuổi lối sống sang trọng, thường xuyên di chuyển khắp nơi.

Ngoài Instagram, Simmons còn sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên nền tảng OnlyFans, mang lại nguồn thu đáng kể dù số lượng người đăng ký không được công bố. Những hình ảnh trên mạng xã hội phần nào phản ánh cuộc sống dư dả mà cô đang tận hưởng.

Năm 2024, từng xuất hiện tin đồn Simmons cân nhắc trở lại thi đấu để hướng tới suất tham dự Olympic. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không trở thành hiện thực khi cô tiếp tục tập trung vào sự nghiệp influencer.

Đáng chú ý, Simmons từng bày tỏ sự không hài lòng khi được gọi là “nữ vận động viên bóng chuyền quyến rũ nhất thế giới” vào năm 2023.

