25 chặng đua, hành trình xuyên Việt khởi tranh

Giải xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 diễn ra từ 3/4 đến 30/4/2026, quy tụ 16 đội mạnh cùng nhiều ngoại binh.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức Cúp xe đạp toàn quốc – Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải”. Giải diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4, gồm 25 chặng đua, tổng chiều dài 2.745 km.

Chặng khai mạc tổ chức tại Phú Thọ. Đoàn đua sau đó đi qua nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh trước khi về đích tại TP.HCM vào trưa 30/4, trước Hội trường Thống Nhất.

Trên toàn bộ lộ trình, các tay đua phải chinh phục 7 ngọn đèo. Đèo Khánh Lê là điểm nhấn quan trọng. Cung đèo dài 33 km, độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, có nhiều khúc cua khó. Đây được xem là chặng quyết định thứ hạng chung cuộc.

Giải năm nay có sự tham dự của 16 đội đua trong nước. Thành phần gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, 12 ngoại binh đến từ Nga, Belarus, Italy, Colombia, Rwanda, Ba Lan và Ethiopia góp mặt. Sự xuất hiện của các tay đua quốc tế hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh.

Cơ cấu giải thưởng tiếp tục duy trì ở mức cao. Áo vàng chung cuộc trị giá 200 triệu đồng. Áo cam 100 triệu đồng. Áo xanh và áo đỏ cùng ở mức 50 triệu đồng. Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc trị giá 30 triệu đồng. Giải đồng đội nhận 100 triệu đồng. Mỗi chặng, tay đua thắng chặng nhận 20 triệu đồng.