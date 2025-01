Giải Lân Sư Rồng quốc tế tỏa sáng sắc màu

Sự kiện mang theo không khí tưng bừng chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao nghệ thuật mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc.

Năm nay, giải đấu quy tụ 45 đoàn xuất sắc từ khắp cả nước, cùng sự góp mặt lần đầu tiên của 3 đoàn quốc tế hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Singapore. Điều này không chỉ nâng tầm quy mô mà còn mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Để tăng tính cạnh tranh, giải đấu áp dụng hình thức thi đấu hoàn toàn mới: vòng loại tuyển chọn 20 đội mạnh nhất từ 45 đội tham dự, trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng quyết định ngôi vô địch. Sự thay đổi này không chỉ làm gia tăng độ kịch tính mà còn tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc, thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, các tiết mục không chỉ là cuộc tranh tài kỹ thuật mà còn là cơ hội để các đoàn thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự phát triển vượt bậc của TP.HCM trong thời kỳ chuyển đổi số.

Giải đấu diễn ra từ 9 đến 12/1 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 5, với nội dung gồm: một ngày thi múa rồng truyền thống và ba ngày thi lân lên Mai hoa thung.

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ không chỉ là một sân chơi thể thao nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi động đón Tết cổ truyền.

Giải Lân Sư Rồng quốc tế hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng, không chỉ thỏa mãn người hâm mộ mà còn khẳng định vị thế của quận 5 và TP.HCM trên bản đồ văn hóa - thể thao quốc tế. Đây sẽ là một lễ hội rực rỡ sắc màu, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

