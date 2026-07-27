Mở bán vé trận Việt Nam - Singapore từ 28/7

Vé xem trận Việt Nam gặp Singapore tại ASEAN Cup 2026 có bốn mệnh giá, cao nhất 500.000 đồng.

Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng đậm 7-0 trước Timor-Leste.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Vé được phát hành với bốn mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Đợt bán vé trực tiếp bắt đầu từ ngày 28/7 tại quầy vé đặt ở cổng chính trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Trong ngày đầu tiên, vé được bán từ 14h đến 16h30. Ngày 29 và 30/7, khung giờ phát hành gồm 9h-11h30 và 13h45-16h30.

Đến ngày thi đấu 31/7, người hâm mộ có thể mua vé từ 9h đến 11h30 và 14h đến 20h. Ban tổ chức cũng mở thêm điểm bán tại cổng chính sân Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ từ ngày 30/7.

Việc phát hành có thể kết thúc sớm nếu vé được bán hết. Ban tổ chức cũng có thể điều chỉnh kế hoạch tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an ninh và an toàn.

Khán giả được khuyến cáo tự bảo quản vé, không mang vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng bị cấm vào sân. Những trường hợp không tuân thủ quy định có thể bị từ chối vào sân và không được hoàn lại tiền vé.

Cuộc đối đầu với Singapore là trận sân nhà đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026. Đây cũng là màn so tài được chờ đợi khi hai đội cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.