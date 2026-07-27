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Thể thao

Thủ môn tuyển Việt Nam rời CLB Hải Phòng

  • Thứ hai, 27/7/2026 19:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 27/7, thủ thành Nguyễn Đình Triệu viết tâm thư chia tay CLB Hải Phòng sau nửa thập kỷ gắn bó.

"Thật khó để bắt đầu. Năm năm, quãng thời gian không quá dài, nhưng chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Ngày hôm nay, ngồi viết bài viết này, cháu (em) vẫn đang nhớ về những tiếng hô vang 'Hải Phòng' và 'Đình Triệu'. Cảm xúc thật khó tả", Đình Triệu mở đầu tâm thư trên trang cá nhân chiều tối 27/7.

"Hải Phòng là nơi cho cháu (em) được trải nghiệm giấc mơ V.League còn dang dở khi chỉ là cậu bé rời quê hương đi theo tiếng gọi của bóng đá. Hải Phòng là nơi chắp cánh cho ước mơ được cống hiến cho tuyển Việt Nam của cháu (em) thành hiện thực. Hải Phòng cũng là nơi mà khi bước chân ra đường, từng góc nhỏ, có thật nhiều người hâm mộ từ cụ già đến em trẻ nhận ra, dành những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười, những cái ôm ấm áp cho cháu (em) cùng gia đình. Hải Phòng là điều gì đó rất sâu thẳm trong trái tim cháu (em)", thủ môn 34 tuổi trải lòng.

"Năm năm trôi qua thật nhanh. Hôm nay cháu (em) xin được rời CLB Hải Phòng để tiếp tục hành trình bóng đá của mình. Cháu (em) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện, anh em cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ luôn yêu mến, động viên cũng như sát cánh cùng cháu (em) suốt chặng đường qua", Đình Triệu tiếp tục.

"Chúc đội bóng Hải Phòng ngày càng phát triển, thành công hơn nữa. Cháu (em) cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể người hâm mộ đất cảng. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa cháy bỏng trong tim với CLB Hải Phòng. Trân trọng", người gác đền quê Hưng Yên kết lại.

Đình Triệu rời Hải Phòng ảnh 1

Tâm thư trên trang cá nhân Đình Triệu ngày 27/7.

Đình Triệu có 110 lần ra sân trong 5 mùa giải khoác áo CLB Hải Phòng. Sau khi rời Bình Phước năm 2022, thủ thành sinh năm 1991 gia nhập đội chủ sân Lạch Tray năm 2022 và có lần đầu tiên được chơi V.League khi đã bước sang tuổi 31.

Tính tới hiện tại, Hải Phòng là CLB Đình Triệu gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp, cũng là nơi đưa tên tuổi của anh đến với đông đảo người hâm mộ và chứng kiến phong độ đạt đỉnh của nhà vô địch ASEAN Cup 2024. Tại cúp Đông Nam Á năm đó, Đình Triệu bất ngờ vượt qua hàng loạt thủ thành tên tuổi, chiếm suất bắt chính rồi tỏa sáng, giúp tuyển Việt Nam vô địch lần thứ ba trong lịch sử.

Với CLB Hải Phòng, trước khi chia tay Đình Triệu, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ nói lời tạm biệt với Nguyễn Nhật Minh, Triệu Việt Hưng, Ngô Văn Bắc, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu, Phạm Văn Luân, Nguyễn Văn Minh, Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nam, Luiz Antonio, Jourdaine Ronaldo Fletcher, Joachim Lupeta và chào đón Nguyễn Thái Học, Esteban Obiang, Nguyễn Vũ Tín, Hồ Viết Đại, Đặng Tuấn Phong, Huỳnh Tuấn Vũ, Milan Makaric, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Tú.

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Đình Triệu rời Hải Phòng Hải Phòng Bùi Tiến Dũng AFF Cup Đình Triệu Hải Phòng

  • Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa tại V.League 1. Thủ môn Tiến Dũng đã có 3 lần bắt chính cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup 2017. Với thành tích thi đấu cùng với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đoạt Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 125 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký.

    Bạn có biết: Tiến Dũng bắt đầu đến với bóng đá với vị trí trung vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân. Do thiếu học viên vị trí thủ môn nên Tiến Dũng được động viên và hướng dẫn tập luyện cho vị trí này.

    • Ngày sinh: 28/2/1997
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Chiều cao: 1.81 m
    • Vị trí: Thủ môn

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