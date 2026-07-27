FIFA đáp trả

Sau loạt tranh cãi tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đăng thông điệp dài 15 trang, thẳng thừng đáp trả những người chỉ trích và bảo vệ giải đấu đến cùng.

World Cup 2026 khép lại với nhiều tranh cãi.

Trên trang cá nhân, người đứng đầu FIFA đăng tải thông điệp dài gồm 15 trang, trực tiếp gửi đến những người chỉ trích tổ chức này. Ông Infantino cho rằng nhiều nhà phê bình "bị sự thù ghét che mờ" và mải mê phát tán những tin đồn thất thiệt thay vì nhìn nhận những giá trị mà World Cup mang lại.

"Trong khi các bạn ngồi sau màn hình hay trang giấy để lan truyền sự thù ghét, chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới", ông Infantino viết.

World Cup 2026 khép lại trong bối cảnh FIFA đối mặt hàng loạt tranh cãi, từ những quyết định kỷ luật, điều chỉnh một số quy định ở giải đấu cho đến công tác tổ chức. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA khẳng định giải đấu vẫn thành công vượt mong đợi.

Theo ông Infantino, hơn 7 triệu khán giả từ hơn 200 quốc gia trực tiếp đến 16 thành phố đăng cai tại Mỹ, Mexico và Canada để theo dõi các trận đấu. Ông nhấn mạnh giải đấu diễn ra trong bầu không khí an toàn, không xảy ra bạo lực hay sự cố nghiêm trọng, đồng thời mang đến niềm vui và sự gắn kết cho hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ông Infantino khẳng định World Cup 2026 thành công vượt mong đợi.

Người đứng đầu FIFA cũng gửi lời cảm ơn tới ba nước chủ nhà, lực lượng an ninh, hàng nghìn tình nguyện viên cùng toàn bộ đội ngũ tổ chức góp phần tạo nên kỳ World Cup mà ông gọi là "đặc biệt nhất từ trước đến nay".

Đáp lại những ý kiến không hài lòng về một số quyết định của trọng tài và ban kỷ luật, ông Infantino cho rằng các tình huống gây tranh cãi là điều vốn xuất hiện thường xuyên ở những giải đấu hàng đầu thế giới.

Ông cũng kêu gọi các nhà phê bình hãy "dành thời gian suy ngẫm, cầu nguyện hoặc đơn giản là xem một trận bóng đá", thay vì tiếp tục công kích FIFA.

Khép lại thông điệp, ông Infantino tự hào khi được giữ cương vị Chủ tịch FIFA và tin rằng World Cup 2026 chứng minh sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối con người, bất chấp mọi tranh cãi xoay quanh giải đấu.

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