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Thể thao World Cup 2026

IOC từ chối điều tra chủ tịch FIFA

  • Thứ bảy, 25/7/2026 18:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa bác đơn khiếu nại đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liên quan đến cáo buộc can thiệp trái phép nhằm xóa án treo giò cho Folarin Balogun.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của tổ chức nhân quyền FairSquare. Tổ chức này cáo buộc ông Infantino vi phạm các quy tắc về trung lập chính trị trong Điều lệ Olympic sau những báo cáo về sự can thiệp có liên quan đến tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Với tư cách một thành viên của IOC, ông Infantino phủ nhận mọi hành vi can thiệp vào quá trình ra quyết định của các cơ quan chuyên trách. Trong thông báo chính thức, Ủy ban Olympic Quốc tế xác nhận đã phân tích kỹ lưỡng đơn khiếu nại, tuy nhiên IOC phán quyết rằng vụ việc nằm ngoài quyền tài phán của Ủy ban Đạo đức IOC.

Tổ chức này nêu rõ, vấn đề thuộc về quản trị nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mối quan hệ với các cơ quan công quyền và việc áp dụng các quy định riêng biệt trong bóng đá.

Dù IOC từ chối vào cuộc, áp lực lên người đứng đầu bóng đá thế giới vẫn chưa dừng lại. Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) mới đây công bố kế hoạch gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên FIFA. NFF yêu cầu làm rõ quy trình ra quyết định đằng sau việc hủy bỏ án treo giò cho Balogun, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý bóng đá quốc tế.

Hiện tại, phía FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước động thái mới từ Liên đoàn Bóng đá Na Uy. Sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận về giới hạn quyền lực của các quan chức thể thao cấp cao.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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