IOC từ chối điều tra chủ tịch FIFA

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa bác đơn khiếu nại đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liên quan đến cáo buộc can thiệp trái phép nhằm xóa án treo giò cho Folarin Balogun.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của tổ chức nhân quyền FairSquare. Tổ chức này cáo buộc ông Infantino vi phạm các quy tắc về trung lập chính trị trong Điều lệ Olympic sau những báo cáo về sự can thiệp có liên quan đến tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Với tư cách một thành viên của IOC, ông Infantino phủ nhận mọi hành vi can thiệp vào quá trình ra quyết định của các cơ quan chuyên trách. Trong thông báo chính thức, Ủy ban Olympic Quốc tế xác nhận đã phân tích kỹ lưỡng đơn khiếu nại, tuy nhiên IOC phán quyết rằng vụ việc nằm ngoài quyền tài phán của Ủy ban Đạo đức IOC.

Tổ chức này nêu rõ, vấn đề thuộc về quản trị nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mối quan hệ với các cơ quan công quyền và việc áp dụng các quy định riêng biệt trong bóng đá.

Dù IOC từ chối vào cuộc, áp lực lên người đứng đầu bóng đá thế giới vẫn chưa dừng lại. Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) mới đây công bố kế hoạch gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên FIFA. NFF yêu cầu làm rõ quy trình ra quyết định đằng sau việc hủy bỏ án treo giò cho Balogun, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý bóng đá quốc tế.

Hiện tại, phía FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước động thái mới từ Liên đoàn Bóng đá Na Uy. Sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận về giới hạn quyền lực của các quan chức thể thao cấp cao.

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