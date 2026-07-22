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Thể thao World Cup 2026

Chủ tịch La Liga kêu gọi Infantino từ chức

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch La Liga Javier Tebas công khai kêu gọi Gianni Infantino rời ghế Chủ tịch FIFA, đồng thời chỉ trích hàng loạt quyết định gây tranh cãi tại World Cup 2026.

Chủ tịch Infantino và FIFA vấp phải nhiều chỉ trích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Những tranh cãi quanh World Cup 2026 tiếp tục bùng phát khi Chủ tịch La Liga, Javier Tebas lên tiếng công kích trực diện người đứng đầu FIFA.

Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông cho rằng nhiệm kỳ của Gianni Infantino đi đến hồi kết và cáo buộc vị lãnh đạo này "phá hủy ngành công nghiệp bóng đá" bằng các quyết định phục vụ lợi ích riêng thay vì vì sự phát triển của môn thể thao vua.

Theo Tebas, Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ các liên đoàn thành viên nên gần như không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

"Ông ấy không nên tiếp tục tại vị, nhưng thực trạng hiện nay khiến điều đó khó xảy ra. Nhiều người phản đối Infantino nhưng chỉ nói mà không hành động. Tôi không biết điều gì tệ hơn, sự im lặng hay đồng lõa", người đứng đầu La Liga nhấn mạnh.

World Cup 2026 chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ FIFA. Một trong số đó là việc khôi phục quyền thi đấu cho tiền đạo Folarin Balogun sau án treo giò một trận, giúp tuyển Mỹ có sự phục vụ của chân sút này ở vòng 16 đội.

Bên cạnh đó là quy định nghỉ uống nước giữa trận, vốn bị nhiều ý kiến cho rằng chủ yếu nhằm phục vụ quảng cáo truyền hình. Tebas bác bỏ lập luận cho rằng thời tiết quá nóng buộc FIFA phải áp dụng các quãng nghỉ này.

Ông cho biết nhiều sân đấu như Dallas, Los Angeles hay Atlanta đều có hệ thống điều hòa hiện đại, thậm chí khán giả còn phải mặc thêm áo khoác. Theo ông, đây chỉ là "cái cớ" để kéo dài thời lượng phát sóng và tăng doanh thu quảng cáo.

Dù hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Infantino sẽ rời cương vị của mình. Nhiệm kỳ hiện tại của ông vẫn kéo dài đến năm 2027, thời điểm FIFA tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch mới.

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Đào Trần

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