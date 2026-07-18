Ghế chủ tịch FIFA khó đổi chủ

Với sự ủng hộ từ hơn 200 quốc gia thành viên, Chủ tịch Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư tại FIFA vào năm 2027.

Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch FIFA.

Theo The Guardian , với số phiếu áp đảo này, quan chức người Thụy Sĩ gần như không có đối thủ trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.

Hiện tại, trong tổng số 211 liên đoàn thành viên, chỉ còn một nhóm nhỏ chưa gửi văn bản xác nhận hỗ trợ cho Infantino. Đáng chú ý, đa số tổ chức chưa lên tiếng thuộc khu vực châu Âu, trong đó Đức là quốc gia nổi bật nhất vẫn đang giữ thái độ im lặng. Ngược lại, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đã sớm gửi thư ủng hộ từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Bên cạnh sự ủng hộ rộng rãi, một bộ phận các tổ chức châu Âu vẫn bày tỏ sự bất bình với những bê bối quản trị gần đây của FIFA. Điển hình là tranh cãi liên quan đến việc tổng thống Mỹ Donald Trump vận động xem xét lại thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun.

Những hoài nghi về tính minh bạch khiến niềm tin của một số thành viên Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đối với ban lãnh đạo đương nhiệm sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, sự phản đối từ một bộ phận châu Âu được đánh giá là không đủ sức ngăn cản chiến thắng của ông Infantino.

Với sự hậu thuẫn từ hầu hết châu lục khác, vị chủ tịch đương nhiệm không cần sự đồng thuận tuyệt đối của châu Âu để giành đa số phiếu bầu. Thời hạn để các hiệp hội thành viên đề cử ứng viên thay thế vẫn còn mở đến ngày 18/11 tới.

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