Chủ tịch FIFA lên tiếng về World Cup 64 đội

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 đội sẽ được đưa ra thảo luận sau khi giải đấu 2026 khép lại.

Chủ tịch FIFA Infantino cho biết World Cup với 64 đội sẽ là kế hoạch được xem xét cẩn thận. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 mới lần đầu áp dụng thể thức 48 đội, nhưng FIFA đã bắt đầu tính đến một cuộc cải tổ lớn hơn. Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ xem xét khả năng nâng số đội tham dự World Cup lên 64 sau khi giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn với Bluewin (Thụy Sĩ), Infantino cho biết đề xuất này sẽ được đưa ra bàn bạc tại các cơ quan điều hành của FIFA. Nếu được thông qua, World Cup sẽ tăng thêm 16 đội so với thể thức hiện tại.

"Đã có những ý kiến đề xuất mở rộng giải đấu lên 64 đội. Chắc chắn chủ đề này sẽ được xem xét sau kỳ World Cup lần này và sẽ được các cơ quan điều hành của FIFA thảo luận", người đứng đầu FIFA nói.

Infantino đánh giá việc mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội là "thành công lớn". Theo ông, giải đấu không chỉ phục vụ các cường quốc bóng đá ở châu Âu hay Nam Mỹ mà còn phải tạo cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển trên toàn thế giới.

Ý tưởng World Cup 64 đội vốn được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đề xuất từ năm 2025 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời.

Ông Infantino xuất hiện trên khán đài cùng ông Peter Knabel (bên trái, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thụy Sĩ) và ông Ramon Jesurun (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia). Ảnh: Reuters.

Theo phương án này, World Cup 2030 sẽ có 16 bảng, mỗi bảng 4 đội và hai đội đứng đầu giành quyền vào vòng knock-out. Thể thức mới cũng loại bỏ việc chọn các đội hạng ba có thành tích tốt nhất như World Cup 2026.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) là tổ chức phản đối mạnh nhất khi lo ngại áp lực lịch thi đấu và bài toán tổ chức sẽ trở nên quá lớn. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dường như cũng không ủng hộ đề xuất này.

World Cup 2030 đã được xác định tổ chức tại 6 quốc gia thuộc ba châu lục gồm Argentina, Uruguay, Paraguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Trong bối cảnh FIFA chuẩn bị đánh giá toàn diện kỳ World Cup 2026, tương lai của mô hình 64 đội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhất của bóng đá thế giới trong thời gian tới.

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