Tuyển Anh đã 'cáo già' hơn

Tư duy thực dụng và sự tinh quái mà HLV Thomas Tuchel thổi vào các học trò giúp tuyển Anh lột xác đúng lúc, sẵn sàng chơi bóng bằng cả cái đầu lạnh lẫn trái tim nóng.

Tuyển Anh giờ đã già dặn hơn.

Ngay sau khi đưa tuyển Anh lọt vào trận bán kết World Cup lần thứ 4 trong lịch sử, HLV Thomas Tuchel dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của dư luận bằng tuyên bố thẳng thừng: "Tôi không hài lòng với màn trình diễn này". Ông vạch trần những lỗ hổng kỹ thuật của các học trò với sự tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Tuchel hoàn toàn có lý. "Tam sư" phải chịu đựng một trận đấu nghẹt thở trước Na Uy dưới cái nóng ngột ngạt của Florida (Mỹ). Thế nhưng đằng sau một thế trận lép vế ấy, trận đấu tại Miami lại bóc trần một phẩm chất hoàn toàn mới mà người Anh vừa sở hữu: sự cáo già trên sân cỏ, biết cách biến mọi quyết định của trọng tài thành lợi thế cho mình.

Sự trỗi dậy của những "đứa trẻ tinh quái"

Từ lâu, bóng đá Anh luôn bị gắn mác là quá ngây thơ và thật thà ở những sân chơi lớn. Cựu danh thủ Wayne Rooney từng than phiền về việc các cầu thủ Anh quá thật thà tại World Cup 2014, nơi ông bị triệt hạ hàng chục lần nhưng đối thủ chẳng phải nhận một thẻ phạt nào.

Rooney khi đó đã nói rằng các đội bóng lớn đều rất "cáo già", và người Anh phải học điều đó. Giờ đây, dưới bàn tay nhào nặn của một chiến lược gia người Đức như Tuchel, bài học ấy cuối cùng đã được thế hệ này thuộc lòng. Nhìn vào cách tuyển Anh vượt qua Na Uy, người ta thấy rõ sự thực dụng thấm nhuần vào từng pha bóng. Họ không ngần ngại đòi hỏi những quả phạt đền đầy nghi vấn.

Tình huống Djed Spence ngã vật xuống sân sau va chạm với Oscar Bobb giống như một pha dàn dựng tinh vi để cài chân hơn là một lỗi phòng ngự rõ ràng. Hay như cái cách Elliot Anderson đổ gục xuống sân như thể bị một chiếc xe tải 10 tấn đâm trúng sau cú đẩy bằng hai tay của Erling Haaland, tất cả đều là nghệ thuật cường điệu hóa va chạm.

"Nghệ thuật hắc ám" trong thi đấu đang được tuyển Anh sử dụng.

Hành vi này tinh quái đến mức khiến ông Alf-Inge, cha của Haaland trên khán đài, phải mỉa mai và ra dấu ám chỉ Spence ăn vạ. Nhiều bình luận viên Mỹ có thể phẫn nộ gọi đó là sự lừa dối, nhưng không thể phủ nhận Tuchel đã thành công trong việc dạy các học trò trở nên lỳ lợm và mưu mẹo hơn.

Tuyển Anh không còn ra sân để làm những "đứa trẻ ngoan ngoãn" chịu trận. Ngay cả một ngôi sao đẳng cấp như Harry Kane giờ đây cũng sẵn sàng nằm sân, liên tục oằn mình và áp sát để gây áp lực vào tai trọng tài nhằm bảo toàn lợi thế. Đó không phải là sự phi thể thao, mà là bản lĩnh quản lý trận đấu ở những thời khắc sinh tử.

Vũ khí 'hắc ám' sẵn sàng nghênh chiến Argentina

Sự chuyển mình đầy gai góc này chính là thứ vũ khí không thể thích hợp hơn để tuyển Anh bước vào cuộc đối đầu với Argentina. Nếu có một đội bóng nào trên thế giới biến các tiểu xảo và việc khiêu khích đối thủ trở thành một thứ nghệ thuật thượng thừa, thì đó chắc chắn phải là nhà đương kim vô địch Nam Mỹ.

Argentina luôn biết cách đẩy các trận đấu đến giới hạn của luật lệ, phá nát nhịp độ của đối phương nhưng vẫn tài tình né tránh được các án phạt từ trọng tài. Ký ức về "Trận chiến Lusail" năm 2022 với Hà Lan - trận đấu bùng nổ tới 18 chiếc thẻ vàng - chính là minh chứng rõ nét nhất cho sựhoài nghi, thực dụng đến đáng sợ của vũ đoàn tango.

Việc quét máy quay lên khán đài VIP sân Hard Rock và bắt trọn hai gương mặt Sir David Beckham cùng Diego Simeone giống như một sự sắp đặt đầy ngụ ý của số phận. Đã 28 năm trôi qua kể từ chiếc thẻ đỏ oan nghiệt năm 1998, nơi một Beckham ngây thơ bị chính sự cáo già của Simeone gài bẫy, đẩy tuyển Anh vào thảm kịch lịch sử.

HLV Thomas Tuchel mang tới kinh nghiệm cho tuyển Anh.

Mối thâm thù giữa hai nền bóng đá được bọc trong những vết thương quá khứ, từ cuộc chiến Falklands cho đến "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona. Người Anh chịu quá nhiều cay đắng trước Argentina chỉ vì họ thiếu đi sự tinh quái trong những khoảnh khắc quyết định.

Nhưng ở trận bán kết sắp tới tại Atlanta, câu chuyện chắc chắn sẽ rất khác. Tuyển Anh dưới thời Tuchel phát triển một lối chơi thực dụng, biết cách dùng cái đầu lạnh để khắc chế những cái đầu nóng. Họ không còn sợ hãi trước "nghệ thuật hắc ám" của đối thủ, bởi chính họ cũng đã bắt đầu làm chủ được thứ vũ khí đó.

Thomas Tuchel không cổ xúy cho những hành vi gian lận xấu xí, ông chỉ đơn giản là trang bị cho "Tam sư" một sự hiểu biết sắc bén hơn để sinh tồn trong các trận cầu đỉnh cao. Đoàn tàu Argentina đang lao tới với tốc độ chóng mặt, và thật may mắn cho người Anh, họ đã tìm thấy mảnh ghép tinh quái còn thiếu của mình đúng thời điểm.