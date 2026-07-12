Ibrahimovic đã đúng về Argentina

Huyền thoại người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic tin rằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch là yếu tố giúp Argentina tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ cúp vàng World Cup.

Ibrahimovic đánh giá bản lĩnh là yếu tố tạo nên khác biệt của Argentina tại World Cup 2026.

Cựu trung phong tuyển Anh, Gary Lineker từng đúc kết sau World Cup 1990 rằng: "Bóng đá là trò chơi đơn giản. Hai mươi hai người đuổi theo một quả bóng và cuối cùng người Đức luôn chiến thắng". Hơn ba thập kỷ sau, câu nói ấy dường như có thể được viết lại cho World Cup 2026. Không phải tuyển Đức, mà chính Argentina mới là đội khiến phần còn lại của thế giới có cảm giác như vậy.

Không cần là đội chơi hay nhất

Sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Zlatan Ibrahimovic đưa ra một nhận xét đáng chú ý. Ông không nói Argentina là đội chơi hay nhất giải. Ibra cũng không khẳng định Lionel Messi tạo ra màn trình diễn xuất sắc. Điều cựu tiền đạo người Thụy Điển nhấn mạnh chỉ gói gọn trong một ý: Argentina luôn biết cách chiến thắng khi trận đấu bước vào thời khắc quyết định.

Đó là một nhận định đáng để suy ngẫm, bởi nó phản ánh khá chính xác hành trình của nhà đương kim vô địch tại World Cup 2026.

Nếu đánh giá thuần túy về chuyên môn, Argentina hiếm khi tạo ra cảm giác áp đảo trước các đối thủ ở giải đấu năm nay. Họ trải qua nhiều thời điểm bế tắc trước Cape Verde, bị Ai Cập dẫn hai bàn, gặp rất nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ và chỉ thực sự định đoạt trận đấu trong hiệp phụ khi đối thủ chỉ còn 10 người.

Argentina không phải lúc nào cũng chơi hay, nhưng luôn biết cách giành chiến thắng ở những thời khắc quyết định.

Ngay cả Lionel Messi, nhân tố được kỳ vọng nhất, cũng không còn tạo ra sức ảnh hưởng liên tục như thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng, điều đáng chú ý là Argentina vẫn đi tiếp.

Đó không phải lần đầu đội bóng của Lionel Scaloni giành chiến thắng theo cách như vậy. Từ Copa America 2021, World Cup 2022 cho đến World Cup 2026, Argentina nhiều lần vượt qua những trận đấu mà họ không hẳn là đội chơi thuyết phục hơn trong suốt 90 phút.

Chính vì vậy, phát biểu của Ibrahimovic không đơn thuần là lời khen. Ông đang nhắc đến phẩm chất vốn luôn được xem là dấu hiệu của một nhà vô địch.

"Đây là lý do tại sao cả thế giới sợ Argentina. Bạn có thể chỉ trích họ suốt 90 phút, bạn có thể nói rằng họ không chơi thứ bóng đá hay nhất của mình, nhưng khi khoảnh khắc sự thật đến, họ luôn tìm ra cách để sống sót. Đó là điều mà các nhà vô địch làm”, Ibra chia sẻ.

Ở các giải đấu cúp, đặc biệt là World Cup, ranh giới giữa thắng và thua nhiều khi không nằm ở việc đội nào kiểm soát bóng nhiều hơn hay tạo ra nhiều cơ hội hơn. Một khoảnh khắc xử lý chính xác, một sai lầm của đối thủ hoặc một tình huống tận dụng cơ hội tốt hơn cũng đủ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Argentina là đội hiểu rất rõ điều đó.

Bản lĩnh tạo nên khác biệt

Có một điểm thú vị trong nhận định của Ibrahimovic là ông dùng từ "đáng sợ" thay vì "mạnh". Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Một đội bóng có thể sở hữu đội hình chất lượng, thống trị thế trận và ghi nhiều bàn thắng. Nhưng điều khiến các đối thủ thực sự e ngại lại là khả năng chiến thắng ngay cả khi mọi thứ diễn ra không theo ý mình.

Argentina đang thể hiện đúng phẩm chất ấy. Trước Thụy Sĩ, họ không có thế trận vượt trội. Trước Ai Cập, họ từng rơi vào thế bị dẫn hai bàn. Ngay cả khi Messi bị phong tỏa hoặc hàng công chơi dưới sức, Argentina vẫn duy trì được sự bình tĩnh để chờ cơ hội. Khi thời cơ xuất hiện, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều biết cách kết thúc trận đấu. Đó là điểm khác biệt giữa một đội tuyển giàu bản lĩnh với một đội bóng chỉ chơi tốt khi mọi thứ thuận lợi.

Ibrahimovic cho rằng Argentina càng chịu áp lực càng nguy hiểm, phẩm chất làm nên khác biệt của các nhà vô địch.

Thực tế, nhiều nhà vô địch World Cup trong quá khứ cũng đi theo con đường tương tự. Pháp năm 2018 không thắng bằng những màn trình diễn rực lửa ở mọi trận đấu. Italy tại EURO 2020 cũng phải nhiều lần vượt qua những thời khắc rất khó khăn. Danh hiệu ở các giải đấu ngắn ngày hiếm khi thuộc về đội chơi đẹp nhất, mà thường thuộc về đội mắc ít sai lầm nhất và tận dụng cơ hội hiệu quả nhất.

Điều đó không đồng nghĩa Argentina không còn vấn đề. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tạo đột biến của Messi, trong khi hàng công chưa duy trì được sự ổn định. Trước tuyển Anh ở bán kết, chỉ bản lĩnh có lẽ là chưa đủ nếu Argentina tiếp tục để đối phương lấn lướt trong phần lớn thời gian.

Dẫu vậy, cũng chính vì đã nhiều lần vượt qua nghịch cảnh, Argentina luôn khiến các đối thủ phải dè chừng. Họ không mang đến cảm giác áp đảo như Tây Ban Nha hay bùng nổ như Pháp, nhưng lại sở hữu phẩm chất mà mọi đội bóng đều mong muốn có được ở World Cup: biết cách giành chiến thắng trong những trận đấu mà mình không chơi hay nhất.

Có lẽ vì thế, lời của Lineker năm nào vẫn còn nguyên giá trị, chỉ khác ở tên của đội tuyển. Tại World Cup 2026, cả thế giới có thể tiếp tục tranh luận về cách Argentina thi đấu, nhưng cho đến lúc này, đội bóng bước tiếp vẫn là Argentina. Và đó cũng chính là điều Ibrahimovic muốn nói.