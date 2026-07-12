Cụ bà 100 tuổi từng cầu hôn Messi tái xuất ở World Cup

Cụ bà Pauline Kana cổ vũ Lionel Messi trong trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 tại tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Granny Smith cổ vũ Messi trên khán đài.

Cụ bà có biệt danh "Granny Smith" xuất hiện trên khán đài sân Arrowhead để tiếp lửa cho đội trưởng Argentina. Hình ảnh cụ bà trăm tuổi chăm chú theo dõi từng pha bóng của Messi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Pauline Kana không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng yêu bóng đá. Sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, bà nhiều năm qua luôn công khai tình cảm đặc biệt dành cho Messi. Mỗi khi có cơ hội, cụ đều đến sân để tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu.

Tên tuổi của "Granny Smith" từng gây sốt toàn cầu khi bà giơ tấm biển với dòng chữ: "Messi, anh sẽ cưới tôi chứ?". Lời "cầu hôn" đầy hài hước đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp thế giới và biến cụ bà thành một hiện tượng mạng.

Dù bước sang tuổi 100, bà Kana vẫn giữ nguyên niềm đam mê dành cho bóng đá cũng như sự ngưỡng mộ đối với siêu sao người Argentina. Sự xuất hiện của bà trên khán đài một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của Messi.

Ở dưới sân, Messi cùng các đồng đội không phụ lòng người hâm mộ. Argentina vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút, Julian Alvarez tỏa sáng với siêu phẩm trước khi Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng.

Đối thủ tiếp theo của Argentina là tuyển Anh ở bán kết diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.