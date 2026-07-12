Chiếc thẻ đỏ tai hại của Thụy Sĩ

Sáng 12/7, Breel Embolo nhận thẻ đỏ vì hành vi ăn vạ khiến Thụy Sĩ mất người ở thời điểm bước ngoặt, trước khi gục ngã 1-3 trước Argentina và lỡ hẹn với bán kết World Cup 2026.

Giọt nước mắt muộn màng của Embolo.

Chiếc thẻ đỏ đưa Embolo đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai mong muốn. Anh trở thành cầu thủ thứ 4 bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 vì hành vi ăn vạ, đồng thời là người đầu tiên kể từ Asamoah Gyan ở World Cup 2006 rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bước ngoặt xảy ra khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 72. Trong một pha tranh chấp với Leandro Paredes, Embolo ngã xuống và trọng tài ban đầu lập tức rút thẻ vàng đối với tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, VAR nhanh chóng vào cuộc theo quy định mới của FIFA tại World Cup 2026, cho phép xem lại cả những tình huống liên quan đến thẻ phạt.

Sau khi trực tiếp theo dõi màn hình bên đường biên, trọng tài xác định Paredes gần như không hề tác động đến đối phương. Thay vì được hưởng quả đá phạt, Embolo bị kết luận cố tình ăn vạ để đánh lừa trọng tài.

Quyết định được đảo ngược hoàn toàn. Thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Embolo nhận thẻ vàng vì lỗi giả vờ phạm lỗi.

Do trước đó bị cảnh cáo với một thẻ vàng, chân sút của Thụy Sĩ phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân trong sự ngỡ ngàng. Embolo ôm mặt bật khóc khi rời sân, còn Thụy Sĩ chỉ còn 10 người trong thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Thi đấu hơn người, Argentina tận dụng lợi thế. Phút 112, Julian Alvarez nhận bóng bên cánh trái, cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến Gregor Kobel chỉ biết đứng nhìn.

Đến cuối hiệp phụ, Lautaro Martinez ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch. Argentina giành quyền vào bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh vào ngày 16/7.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.