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Thể thao World Cup 2026

HLV thứ 15 mất việc sau World Cup 2026

  • Chủ nhật, 12/7/2026 10:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Pape Thiaw trở thành HLV thứ 15 mất việc kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, sau thất bại của Senegal ở vòng 32 đội.

Pape Thiaw mất việc sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) thông báo chấm dứt hợp tác với HLV Pape Thiaw sau cuộc họp tối 11/7. Ban lãnh đạo bóng đá nước này đánh giá thành tích của đội tuyển tại World Cup 2026 không đáp ứng kỳ vọng.

Quyết định được đưa ra sau khi Senegal dừng bước trước Bỉ ở vòng 32 đội. Đại diện châu Phi từng dẫn trước 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa trong những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, trước khi thua ngược ở hiệp phụ.

Trước đó, Senegal cũng trải qua vòng bảng không mấy thuyết phục. Họ lần lượt thất bại trước Pháp và Na Uy, chỉ giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhờ chiến thắng đậm trước Iraq ở lượt cuối.

Tại Senegal, kỳ vọng dành cho đội tuyển rất lớn. Truyền thông nước này cho rằng "Những chú sư tử Teranga" đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử, tương tự Morocco, đội đã tiến tới tứ kết World Cup 2026.

Pape Thiaw từng giúp Senegal vào chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2026, nơi họ chạm trán Morocco, trước khi giành quyền dự World Cup. Ông cũng là thành viên ban huấn luyện Senegal tại World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Mỹ không đủ để chiến lược gia này giữ ghế. Thiaw trở thành HLV thứ 15 mất việc kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh.

Danh sách những nhà cầm quân phải rời vị trí sau giải đấu đã có nhiều tên tuổi đáng chú ý. Marcelo Bielsa chia tay Uruguay, Ronald Koeman rời tuyển Hà Lan, Julian Nagelsmann mất ghế ở tuyển Đức, trong khi Roberto Martinez không còn dẫn dắt Bồ Đào Nha.

Làn sóng thay tướng sau World Cup 2026 vì thế tiếp tục lan rộng. Với Senegal, việc chia tay Pape Thiaw mở đầu cho quá trình tìm kiếm một HLV mới nhằm tái thiết đội tuyển sau kỳ World Cup không đạt kỳ vọng.

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Đào Trần

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