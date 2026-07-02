40 phút điên rồ khiến World Cup chứng kiến cú sụp đổ khó tin

Dẫn 2-0 đến phút 86, Senegal vẫn thua Bỉ 2-3 trong một trong những màn sụp đổ khó tin nhất tại World Cup.

Cầu thủ Bỉ ăn mừng trong khi Senegal gục ngã sau trận thua khó tin ở vòng 32 đội.

Có những trận thua đến từ chênh lệch đẳng cấp. Có những trận thua đến từ khoảnh khắc thiên tài của đối thủ. Nhưng thất bại của Senegal trước Bỉ ở vòng 32 đội World Cup thuộc về một dạng đau đớn hơn: tự đánh rơi chiến thắng khi lịch sử đã ở rất gần.

Đến phút 86, Senegal dẫn 2-0. Họ chơi tốt, kiểm soát được phần lớn những gì cần kiểm soát và khiến Bỉ rơi vào trạng thái rối loạn. Trên khán đài ở Seattle, các CĐV Senegal đã có quyền nghĩ về vòng 16 đội. Dưới sân, đối thủ của họ không giống một đội bóng đang chuẩn bị tạo nên cuộc ngược dòng lịch sử. Bỉ khi ấy trông giống một tập thể đang tan vỡ.

Nhưng bóng đá không tha thứ cho sự chủ quan, cũng không chờ một đội bóng kịp nhận ra mình đang đánh mất điều gì. Chỉ trong 159 giây, Romelu Lukaku và Youri Tielemans ghi liền hai bàn, kéo Bỉ trở lại từ mép vực. Đến phút 125, Tielemans hoàn tất cú ngược dòng bằng quả phạt đền, biến nỗi vui sướng của Senegal thành cơn ác mộng.

Đó không chỉ là thất bại. Đó là một cú sụp đổ.

Bỉ hỗn loạn nhưng chưa chết

Trong phần lớn thời gian, Bỉ không tạo cảm giác có thể thắng trận này. Họ bị Senegal dẫn trước, chơi thiếu sắc bén và không gây đủ áp lực lên đối thủ. HLV Rudi Garcia thậm chí đưa ra những quyết định thay người gây tranh cãi, khi rút Jeremy Doku và Kevin De Bruyne khỏi sân ở phút 56.

Với nhiều người, đó là tín hiệu của sự tuyệt vọng. Doku là cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng tốc độ. De Bruyne vẫn là biểu tượng sáng tạo của bóng đá Bỉ. Việc cả hai rời sân khi đội nhà đang cần bàn thắng khiến không ít người bất bình. Doku lắc đầu và chậm rãi rời sân. Một số nhà báo Bỉ trên khán đài cũng phản ứng dữ dội.

Senegal dẫn 2-0 đến cuối trận nhưng không thể bảo vệ lợi thế trước sức ép của Bỉ.

Sự hỗn loạn không chỉ nằm ở quyết định chiến thuật. Leandro Trossard và Youri Tielemans tranh cãi gay gắt trong quãng nghỉ uống nước của hiệp hai. Tielemans vung tay và hét vào mặt đồng đội. Romelu Lukaku phải lên tiếng can ngăn, trong khi Nicolas Raskin đứng giữa để tách hai người ra.

Nhưng đôi khi, ranh giới giữa đổ vỡ và thức tỉnh rất mong manh. Garcia sau trận nói ông thích phản ứng ấy, bởi nó cho thấy đội bóng còn sống, còn muốn thay đổi tình thế. Bỉ không còn là thế hệ vàng được kỳ vọng như trước, nhưng trong khoảnh khắc tưởng như mọi thứ đang trượt khỏi tay, họ vẫn giữ được phần bản năng quan trọng nhất: không buông trận đấu.

Garcia nhìn thấy vấn đề Bỉ để mất bóng quá dễ. Những điều chỉnh ở tuyến giữa, trong đó có sự xuất hiện của Diego Moreira, giúp đội bóng của ông kiểm soát bóng tốt hơn từ giữa hiệp hai. Điều đó chưa lập tức tạo ra sức sát thương rõ rệt, nhưng nó giữ Bỉ trong trận đấu đủ lâu để chờ thời điểm Senegal mất cấu trúc.

Và thời điểm ấy đã đến.

Lukaku rút ngắn tỷ số. Tielemans gỡ hòa sau tình huống có sai lầm của thủ môn Mory Diaw, người lao ra không hợp lý trước quả tạt của Trossard. Chỉ vài phút trước, Tielemans và Trossard còn căng thẳng với nhau. Nhưng sau bàn thắng ấy, họ ôm nhau, cười và quên hết tranh cãi. Bóng đá đôi khi thay đổi tâm trạng của cả một đội chỉ bằng một pha bóng.

Tielemans ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút 125.

Bỉ từ chỗ rệu rã trở thành đội sống lại. Senegal từ chỗ kiểm soát số phận bắt đầu thấy đôi chân nặng hơn, còn trận đấu bước vào vùng hỗn loạn mà không ai có thể dự đoán.

Senegal trả giá vì lùi quá sâu

Điều ám ảnh Senegal nhất không phải là việc Bỉ mạnh lên. Đó là cách họ tự thu mình khi đang dẫn 2-0. Garcia nói sau trận rằng các đội bóng kiểu này thường mất cấu trúc chiến thuật vào cuối trận, và việc cố bảo vệ khung thành khi dẫn hai bàn là sai lầm nghiêm trọng. Nhận xét ấy có thể gây tranh cãi, nhưng diễn biến trên sân phần nào ủng hộ ông.

Senegal đã ở rất gần chiến thắng, nhưng khi trận đấu đi vào giai đoạn cuối, họ không còn giữ được sự chủ động. Việc lùi sâu để bảo toàn tỷ số khiến áp lực dồn ngược lên hàng thủ. Khi thể lực giảm, cự ly đội hình bị kéo giãn và những pha xử lý bắt đầu thiếu chính xác, lợi thế hai bàn không còn an toàn như vẻ ngoài của nó.

HLV Thiaw không đổ lỗi cho trọng tài, dù tình huống phạt đền ở hiệp phụ gây tranh luận. Ông thừa nhận Senegal không thể kiểm soát trận đấu khi đang dẫn 2-0, đồng thời nói một số cầu thủ gặp vấn đề thể lực và đội buộc phải thay người. Đó là cách phản ứng đáng tôn trọng, nhưng cũng phơi bày sự thật: Senegal đã không đủ bản lĩnh để khép lại trận đấu.

40 phút cuối biến lợi thế 2 bàn của Senegal thành một trong những cú sụp đổ khó tin nhất World Cup.

Krepin Diatta còn nói thẳng hơn. Anh cho rằng Senegal thiếu cá tính và không được phép thua ở thời điểm như vậy. Khi dẫn 2-0 ở phút 84, một đội bóng phải làm chủ hàng thủ, phải sẵn sàng lao đầu vào mọi tình huống nếu cần. Senegal không làm được điều đó.

Quả phạt đền ở phút cuối hiệp phụ chỉ là nhát dao cuối cùng. Lamine Camara xoạc bóng với Tielemans trong vùng cấm. VAR vào cuộc, trọng tài Said Martinez thay đổi quyết định. Sau đó, Pathe Ciss còn cúi người trên chấm phạt đền và từ chối rời đi, khiến trận đấu bị gián đoạn thêm. Tielemans cuối cùng vẫn lạnh lùng ghi bàn ở phút 125, tạo nên bàn thắng muộn nhất trong lịch sử một trận đấu World Cup.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai thế giới đối lập hiện ra. Bỉ ăn mừng cuồng nhiệt. Senegal nằm hoặc quỳ trên mặt cỏ, gần như không thể đứng dậy. Họ vừa đi qua 40 phút điên rồ, từ ngưỡng cửa thiên đường đến đáy sâu thất vọng.

Senegal có quyền tiếc nuối. Nhưng ở World Cup, tiếc nuối không đủ để đi tiếp. Một đội bóng muốn viết lịch sử phải biết kết liễu trận đấu khi cơ hội mở ra. Senegal đã không làm được. Và Bỉ, trong ngày tưởng như tan vỡ, lại tìm thấy sự sống từ chính hỗn loạn ấy.