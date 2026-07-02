Lukaku không đủ tâm lý sút quả penalty quyết định cho Bỉ

Romelu Lukaku thừa nhận anh chưa đủ sẵn sàng về mặt tinh thần để thực hiện quả phạt đền quyết định của Bỉ trong chiến thắng 3-2 trước Senegal rạng sáng 2/7.

Lukaku nhường quả phạt đền cho Tielemans. Ảnh: Reuters.

Tuyển Bỉ tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc nhất vòng 1/16 World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ tại Seattle. Bị dẫn trước 0-2 đến những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, đại diện châu Âu vùng lên mạnh mẽ để giành vé đi tiếp.

Romelu Lukaku là nhân tố nổi bật trong cuộc lội ngược dòng. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 86 trước khi Youri Tielemans gỡ hòa chỉ ba phút sau đó, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Bước ngoặt đến ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai khi Bỉ được hưởng phạt đền sau tình huống Tielemans bị phạm lỗi trong vùng cấm. Dù là một trong những chân sút hàng đầu của đội và ban đầu cầm bóng chuẩn bị thực hiện, Lukaku quyết định nhường quyền đá phạt cho người đội trưởng.

Sau trận, chân sút người Bỉ giải thích: "Về mặt tinh thần, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những khoảnh khắc khó khăn như vậy. Youri thì có, nên tôi để cậu ấy thực hiện quả phạt đền. Với tuyển Bỉ, với đội tuyển và người hâm mộ, đó là chiến thắng đẹp nhất".

Tielemans không mắc sai lầm khi đánh bại thủ môn Senegal, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng 3-2 cho Bỉ.

Lukaku cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội sau màn trình diễn đáng thất vọng trong hiệp một. Anh cho rằng Bỉ đã tìm lại bản lĩnh đúng lúc khi đứng trước nguy cơ bị loại.

Trong khi đó, Tielemans tiết lộ hai người đã trao đổi ngay trước chấm 11 m. Theo tiền vệ này, chính Lukaku đã động viên anh bước lên nhận trách nhiệm.

Đội trưởng tuyển Bỉ cho biết anh chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và tin vào khả năng của bản thân để thực hiện thành công cú sút quyết định, qua đó đưa đội nhà góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Bỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Senegal Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.