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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Bỉ đang thua 0-2, thủ môn MU vẫn ung dung ăn táo

  • Thứ năm, 2/7/2026 07:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc tuyển Bỉ bị Senegal dẫn 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại, Senne Lammens lại khiến mạng xã hội phát sốt với hình ảnh thản nhiên ngồi ăn táo trên băng ghế dự bị.

Lammens ăn táo trong lúc ngồi dự bị.

Hình ảnh thủ thành trẻ của Bỉ vừa nhâm nhi hoa quả vừa theo dõi trận đấu nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Gương mặt bình thản và dáng vẻ thư thái của anh tạo nên sự đối lập hoàn toàn với bầu không khí nghẹt thở trên sân Seattle, khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Nhiều CĐV để lại những bình luận đầy hài hước như: "Không điều gì có thể khiến cậu ấy lo lắng", "Anh bạn này đến sân với mục tiêu ăn nhẹ", hay "trong khi cả nước Bỉ căng thẳng, Lammens chỉ quan tâm đến quả táo của mình".

Khoảnh khắc vui nhộn ấy phần nào xua tan bầu không khí u ám trên băng ghế dự bị của "Quỷ đỏ" sáng 2/7. Đó là thời điểm đại diện châu Âu đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng 32 đội World Cup 2026.

Đáng chú ý, chỉ ít phút sau khi hình ảnh Lammens lan truyền, Bỉ đã tạo nên màn ngược dòng khó tin. Romelu Lukaku ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 86, trước khi đội trưởng Youri Tielemans gỡ hòa 2-2 chỉ 161 giây sau để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút 120+5, Bỉ hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2, giành quyền vào tứ kết.

Tại World Cup 2026, Lammens chỉ đóng vai trò dự bị cho Courtois và chưa có cơ hội ra sân. Mùa giải 2025/26, thủ thành 23 tuổi thi đấu xuất sắc, giúp MU cán đích Premier League ở vị trí thứ 3.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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