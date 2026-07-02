Khoảnh khắc bước ngoặt của tuyển Bỉ

Sáng 2/7, Thibaut Courtois chứng minh đẳng cấp với pha cứu thua không tưởng, tạo điều kiện để Bỉ đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Pha cứu thua ấn tượng của Courtois.

Đến phút 85 tại Seattle (Mỹ), Bỉ vẫn bị Senegal dẫn trước 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại. Đại diện châu Phi thậm chí chỉ còn cách chiến thắng vài khoảnh khắc khi Ismaila Sarr băng xuống đe dọa khung thành đội tuyển Bỉ sau pha phản công sắc bén.

Tuy nhiên, trong thời khắc tưởng như mọi hy vọng khép lại, Courtois tạo nên khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu. Thủ thành 34 tuổi đổ người hết cỡ sang bên phải, dùng những đầu ngón tay cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Sarr, giữ lại cơ hội mong manh cho "Quỷ đỏ".

Pha cứu thua ấy không chỉ ngăn Senegal nâng tỷ số lên 3-0 mà còn trở thành chất xúc tác cho màn lội ngược dòng khó tin của Bỉ.

Chỉ khoảng 4 phút sau, Romelu Lukaku thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và chưa đầy 3 phút tiếp theo, đội trưởng Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Không dừng lại ở đó, Courtois tiếp tục có thêm nhiều pha cứu thua quan trọng trong thời gian còn lại, giúp Bỉ đứng vững trước sức ép của Senegal. Đến phút 120+5, đội bóng châu Âu hoàn tất màn ngược dòng với bàn thắng quyết định, giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào vòng 16 đội.

Sau trận đấu, pha cản phá ở phút 85 của Courtois được giới chuyên môn đánh giá là bước ngoặt lớn nhất. Nếu Sarr ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trận đấu sẽ an bài. Thay vào đó, chỉ một pha cứu thua xuất thần thay đổi hoàn toàn cục diện, mở đường cho màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup.