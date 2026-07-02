Bỉ phá vỡ điều chưa từng xảy ra trong lịch sử World Cup

Bị Senegal dẫn 0-2 đến phút 85, Bỉ vẫn tạo nên màn lội ngược dòng chưa từng có trong lịch sử World Cup và thiết lập hai cột mốc lịch sử chỉ trong ít phút.

Màn ngược dòng điên rồ của tuyển Bỉ.

Theo Opta, Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức dù bị dẫn 2 bàn khi trận đấu bước sang phút 85. Trước cuộc đối đầu này, mọi đội bóng rơi vào hoàn cảnh tương tự đều phải chấp nhận thất bại.

Không dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Rudi Garcia còn lập thêm một cột mốc đáng nhớ khác. Hai bàn thắng của Lukaku và Tielemans chỉ cách nhau 161 giây, đánh dấu lần đầu tiên Bỉ ghi 2 bàn trong vòng chưa đầy 3 phút tại một kỳ World Cup. Đây cũng là chuỗi ghi bàn nhanh nhất của "Quỷ đỏ" trong lịch sử tham dự giải đấu.

Tại Seattle sáng 2/7, Senegal tưởng như cầm chắc tấm vé đi tiếp khi dẫn trước 2-0 đến tận phút 85 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaïla Sarr. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút cuối, "Quỷ đỏ" tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục ở vòng 32 đội World Cup.

Phút 86, Romelu Lukaku nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số sau đường căng ngang của Thomas Meunier. Chỉ 161 giây sau, đội trưởng Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ sai lầm của hàng thủ Senegal, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đến phút 120+5, Bỉ hoàn tất màn ngược dòng lịch sử với bàn thắng quyết định, giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào vòng 16 đội.

Chiến thắng nghẹt thở đưa Bỉ tiến vào vòng đấu tiếp theo và ghi tên vào lịch sử World Cup với một trong những màn ngược dòng khó tin nhất.