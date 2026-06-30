FIFA lý giải vì sao Messi vẫn khác biệt

Ủy ban kỹ thuật FIFA cho rằng World Cup 2026 đang chứng kiến thời lượng bóng lăn cao hơn, nhiều bàn thắng hơn và sự bền bỉ đáng nể của các ngôi sao lớn tuổi.

Messi, Modric và Cristiano Ronaldo được FIFA xem là hình mẫu cho thế hệ cầu thủ có thể kéo dài đỉnh cao đến gần tuổi 40.

Ủy ban kỹ thuật FIFA, do cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger đứng đầu, đưa ra đánh giá về giai đoạn đầu của World Cup 2026. Điểm nổi bật nhất nằm ở nỗ lực giảm tình trạng câu giờ, điều FIFA theo đuổi trong nhiều năm qua.

Theo thống kê từ giai đoạn đầu, mục tiêu này đang phát huy hiệu quả. FIFA nhấn mạnh World Cup 2026 hiện là giải đấu lớn có thời lượng bóng lăn nhiều nhất, vượt Champions League, Euro và nhiều sân chơi hàng đầu khác. Số bàn thắng trung bình cũng đạt 2,90 bàn mỗi trận, cao hơn các kỳ World Cup trước.

Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở tốc độ trận đấu hay số bàn thắng. Điều khiến ủy ban kỹ thuật chú ý hơn cả là cách những ngôi sao lớn tuổi vẫn duy trì ảnh hưởng ở cấp độ cao nhất.

Cựu hậu vệ Argentina, Pablo Zabaleta và cựu tiền vệ Brazil, Gilberto Silva cho rằng bóng đá hiện đại tạo ra thế hệ cầu thủ có thể kéo dài đỉnh cao đến gần tuổi 40. Messi, Modric hay Cristiano Ronaldo là những ví dụ tiêu biểu. Họ không còn di chuyển liên tục như thời trẻ, nhưng biết cách tiết kiệm năng lượng, chọn vị trí và xuất hiện đúng lúc.

“Messi đôi khi đi bộ trên sân để đặt mình vào vị trí tốt nhất. Modric cũng vậy, Cristiano cũng vậy. Họ cực kỳ chuyên nghiệp”, Zabaleta và Gilberto Silva nhận xét.

Theo hai cựu danh thủ, sự khác biệt của nhóm cầu thủ này không chỉ đến từ tài năng. Họ chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng, nghỉ ngơi đúng cách, ăn uống khoa học, có chuyên gia vật lý trị liệu và thậm chí đầu bếp riêng. Cuộc sống ngoài sân cỏ trở thành nền tảng để họ tiếp tục cạnh tranh ở đỉnh cao.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh phẩm chất lớn nhất của các siêu sao là khả năng ra quyết định. Những cầu thủ như Mbappe, Kane hay Messi không cần lúc nào cũng bùng nổ bằng tốc độ. Họ có thể đi bộ, quan sát, kết nối lối chơi rồi tạo ra cơ hội ở khoảnh khắc quyết định.

Arsène Wenger và ủy ban kỹ thuật FIFA đánh giá World Cup 2026 đang có thời lượng bóng lăn cao hơn nhiều giải đấu lớn.

Một chủ đề khác được FIFA đề cập là các quãng nghỉ uống nước. Ủy ban kỹ thuật thừa nhận chúng có thể làm thay đổi nhịp trận đấu. Đội đang gặp khó có thêm thời gian điều chỉnh, trong khi đội kiểm soát thế trận có thể bị ngắt mạch hưng phấn, nhất là trong hiệp hai.

Dù vậy, FIFA cho rằng quãng nghỉ này vẫn cần thiết để cầu thủ hồi phục và các đội có thời gian điều chỉnh chiến thuật trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Ủy ban kỹ thuật cũng bày tỏ sự ấn tượng với Colombia. Màn trình diễn trước Portugal được xem là điểm nhấn, khi Colombia cho thấy nền tảng thể lực, sự năng động và khả năng kiểm soát trận đấu. Vấn đề còn lại của họ là tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

World Cup 2026 vì thế đang mở ra một bức tranh đáng chú ý: bóng lăn nhiều hơn, bàn thắng xuất hiện nhiều hơn, còn các ngôi sao kỳ cựu vẫn biết cách khiến trận đấu xoay quanh mình.