Tuyển Bỉ đã đúng với Courtois

Thibaut Courtois trở lại tuyển Bỉ sau một năm sóng gió, để rồi cùng “Quỷ đỏ” gặt hái thành công tại World Cup.

Courtois trở lại tuyển Bỉ sau khi Rudi Garcia thay Domenico Tedesco.

Thibaut Courtois từng bị xem là người làm căng trong cuộc khủng hoảng ở tuyển Bỉ. Nhưng những gì xảy ra sau đó cho thấy thủ môn của Real Madrid có lý do để giữ lập trường.

Dưới thời Domenico Tedesco, tuyển Bỉ trải qua giai đoạn nhiều bất ổn. Nhà cầm quân này không chỉ bị nhớ đến vì thành tích kém, mà còn bởi những va chạm với các trụ cột. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Courtois đều từng có vấn đề với cựu HLV tuyển Bỉ.

Mâu thuẫn giữa Tedesco và Courtois là câu chuyện nghiêm trọng nhất. Thủ môn thuộc biên chế Real bị cáo buộc giả chấn thương để rời đợt tập trung sớm, qua đó tránh phải ra sân trong một trận đấu. Với một cầu thủ có vị thế như Courtois, cáo buộc ấy không dễ bỏ qua.

Mọi chuyện đi đến điểm không thể hàn gắn. Courtois tuyên bố sẽ không khoác áo tuyển Bỉ chừng nào Tedesco còn dẫn dắt đội bóng. Anh rời đội tuyển theo cách tự nguyện, chấp nhận đứng ngoài trong giai đoạn nhạy cảm của sự nghiệp quốc tế.

Thời điểm đó, quyết định của Courtois tạo ra nhiều tranh cãi. Nhưng tuyển Bỉ sau đó không cho thấy sự ổn định dưới tay Tedesco. Những kết quả nghèo nàn khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Italy gốc Đức lung lay, rồi cuối cùng ông phải rời vị trí.

Thủ môn Real Madrid khép lại giai đoạn sóng gió bằng thành công cùng “Quỷ đỏ” tại World Cup.

Sự ra đi của Tedesco mở đường cho một giai đoạn mới. Rudi Garcia được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Bỉ hơn một năm trước. Một trong những việc đầu tiên ông làm là gặp Courtois để thuyết phục thủ môn này trở lại đội tuyển.

Courtois không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. Anh trở lại, và sự hiện diện của thủ môn Real Madrid giúp “Quỷ đỏ” tìm lại trạng thái bình thường sau quãng thời gian nhiều rạn nứt.

Hành trình giành vé dự World Cup của tuyển Bỉ không hề dễ dàng. Đội bóng vẫn phải chật vật để vượt qua giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, sự trở lại của Courtois mang ý nghĩa lớn hơn một lựa chọn nhân sự. Nó cho thấy phòng thay đồ tuyển Bỉ có lại sự yên ổn cần thiết.

Một năm sau ngày tái xuất, Courtois cùng tuyển Bỉ thành công tại World Cup. Câu chuyện từng được xem là cuộc nổi loạn cá nhân giờ nhìn lại giống một lời cảnh báo đúng lúc. Courtois không quay lưng với tuyển Bỉ. Anh chỉ từ chối tiếp tục trong một môi trường đã mất niềm tin.

Khép lại vòng bảng World Cup 2026, tuyển Bỉ giành vị trí thứ nhất. Ở đó, vai trò của Courtois rất nổi bật. Anh cho thấy phong độ xuất sắc, thể hiện qua nhiều pha cứu thua ấn tượng.