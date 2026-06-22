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Thể thao

Courtois úp mở tương lai tại Real Madrid

  • Thứ hai, 22/6/2026 13:14 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Thibaut Courtois một lần nữa khẳng định tình yêu dành cho Real Madrid khi bày tỏ mong muốn thi đấu thêm nhiều năm và khép lại sự nghiệp dưới màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Courtois vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nơi Real Madrid.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Alberto Pereiro đêm 21/6, thủ thành người Bỉ khẳng định anh muốn tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Santiago Bernabeu trong khoảng 4 hoặc 5 năm tới, đồng thời không giấu tham vọng giải nghệ tại đây. “Tôi muốn thi đấu thêm 4 hoặc 5 năm nữa cho Real Madrid. Tôi muốn giải nghệ tại đây”, Courtois chia sẻ ngắn gọn .

Phát biểu này được xem như lời cam kết mạnh mẽ của một trong những công thần quan trọng nhất Real Madrid trong nhiều năm qua. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2018, Courtois dần khẳng định vị thế là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Anh góp công lớn trong hàng loạt danh hiệu của Real Madrid, nổi bật là chức vô địch Champions League 2021/22 với màn trình diễn xuất thần trong trận chung kết gặp Liverpool.

Dù từng trải qua quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng, Courtois vẫn cho thấy quyết tâm trở lại đỉnh cao. Mùa giải vừa qua, thủ môn sinh năm 1992 tiếp tục là lựa chọn số một trong khung gỗ của Real Madrid và duy trì vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự.

Ở tuổi 34, Courtois không còn ở giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện cho thấy bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao nhiều năm tới. Vì vậy, mong muốn tiếp tục gắn bó cùng Real Madrid thêm vài mùa giải nữa hoàn toàn phù hợp với định hướng của cá nhân thủ thành người Bỉ.

Trong bối cảnh Real Madrid đang sở hữu nhiều ngôi sao trẻ cho tương lai, sự hiện diện của những cựu binh giàu kinh nghiệm như Courtois vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Và nếu mọi thứ diễn ra như mong muốn, Bernabeu có thể sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của người gác đền này.

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Thái Viên

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