Cựu cầu thủ Tottenham gây sốc vì ăn thịt sống

Andros Townsend bất ngờ gây chú ý bởi chế độ ăn uống gây tranh cãi của mình.

Townsend ăn thịt bò sống trong lúc tác nghiệp ở Canada.

Townsend hiện tác nghiệp ở Bắc Mỹ với vai trò bình luận viên World Cup 2026. Song, một đoạn video quay ở Vancouver đăng trên cá nhân lại khiến người hâm mộ chú ý hơn cả. Trong video, Townsend xuất hiện với hộp thức ăn mang theo và thưởng thức món thịt bò sống đựng trong hộp nhựa. Đi kèm hình ảnh là dòng trạng thái: "Đừng bao giờ để hoàn cảnh quyết định sức khỏe của bạn".

Cựu cầu thủ 34 tuổi giải thích việc di chuyển liên tục, ở khách sạn hay làm việc tại sân vận động không nên trở thành lý do để từ bỏ thói quen sống lành mạnh. Theo anh, dù ở nhà hay đang tác nghiệp tại World Cup bên kia bán cầu, mục tiêu vẫn là ưu tiên sức khỏe và cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể.

Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm của Townsend nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV tỏ ra sửng sốt khi thấy anh ăn thịt bò sống trong thời gian làm việc. Một số người hài hước bình luận "cuộc sống quá ngắn để phải ăn uống khắc nghiệt như vậy quanh năm" hay "nên đơn giản thưởng thức một chiếc burger cùng khoai tây chiên".

Đây không phải lần đầu Townsend gây tranh cãi với chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Anh từng tiết lộ việc nhịn ăn kéo dài, phá nhịn bằng trứng luộc, mang theo bít tết tự chế trong các chuyến đi và duy trì thói quen ăn hai con cá mòi mỗi ngày. Anh cũng thử thách nhịn ăn hoàn toàn và chỉ uống nước trong 7 ngày.

Dù chuyển hướng sang công việc bình luận, Townsend vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Anh vừa khép lại mùa giải trong màu áo Kanchanaburi Power tại Thái Lan sau quãng thời gian khoác áo Antalyaspor ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Townsend chơi cho nhiều CLB nổi tiếng trong sự nghiệp gồm Tottenham, Newcastle hay Everton. Anh cũng có 13 lần khoác áo tuyển Anh.

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