Maguire bất ngờ xuất hiện giữa lòng World Cup

Không dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh, Harry Maguire bất ngờ xuất hiện tại New York trong vai trò người bán album và sticker Panini, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Harry Maguire trở thành một trong những câu chuyện lạ nhất bên lề World Cup 2026. Trong khi tuyển Anh đang chinh chiến tại giải đấu trên đất Mỹ, trung vệ của Manchester United lại xuất hiện giữa trung tâm New York với công việc không ai ngờ tới là bán album và sticker World Cup.

Hình ảnh Maguire đứng sau quầy hàng, trực tiếp phát album, sticker và giao lưu với người hâm mộ nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp một ngôi sao Premier League trong vai trò hoàn toàn khác với sân cỏ.

Hoạt động này nằm trong chiến dịch quảng bá của Panini. Trung vệ 33 tuổi không chỉ ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ mà còn tham gia một buổi gặp gỡ các CĐV Manchester United tại Quảng trường Thời đại (Times Square). Sau sự kiện, Maguire chia sẻ trên mạng xã hội: “Thật tuyệt khi được gặp các cổ động viên ở khắp nơi trên thế giới”.

Tuy nhiên, phía sau những khoảnh khắc vui vẻ đó là nỗi thất vọng lớn. Maguire không có tên trong danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026 do HLV Thomas Tuchel công bố. Quyết định này gây nhiều tranh cãi bởi trung vệ sinh năm 1993 vừa trải qua mùa giải được đánh giá tích cực trong màu áo MU.

Ngay sau khi bị loại, Maguire công khai cảm xúc trên mạng xã hội. Anh thừa nhận bản thân “sốc và buồn” khi biết tin. Cầu thủ từng nhiều năm là trụ cột của “Tam sư” cho biết việc khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp.

“Tôi chưa từng yêu điều gì hơn việc được đại diện cho đất nước mình”, Maguire viết. Dù thất vọng, trung vệ của Manchester United vẫn gửi lời chúc thành công tới các đồng đội đang tham dự World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.