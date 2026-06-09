World Cup cần chấm dứt bất công với các ngôi sao như Maguire

Bóng đá luôn được ngợi ca là môn thể thao tập thể hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng chính đặc tính này đôi khi lại tạo ra những bi kịch cá nhân đầy nuối tiếc.

Maguire xứng đáng được dự World Cup.

Trong suốt dòng chảy của lịch sử World Cup, người hâm mộ chứng kiến vô số cầu thủ vĩ đại ngậm ngùi vắng mặt ở sân chơi lớn nhất vì họ sinh ra tại một nền bóng đá yếu. Những huyền thoại như George Best của Bắc Ireland, Ryan Giggs của xứ Wales hay Jari Litmanen của Phần Lan là minh chứng rõ nét cho sự nghiệt ngã ấy.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể khẳng định rằng nếu Pele hay Diego Maradona mang quốc tịch Venezuela, dù họ có thi đấu xuất chúng đến mấy thì cơ hội bước ra thảm cỏ World Cup cũng vô cùng mịt mờ vì thiếu đi sự hỗ trợ của những người đồng đội đồng đều. Nghịch lý này vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay, đòi hỏi một tư duy đột phá để giải cứu những tài năng kiệt xuất.

Những ngôi sao cô đơn và bi kịch rớt đài mùa hè

Dù giải đấu năm nay mở rộng quy mô lên thành 48 đội với rất nhiều cầu thủ lạ lẫm từ Haiti hay Cape Verde, người hâm mộ vẫn phải chứng kiến sự lỡ hẹn của hàng loạt tên tuổi xuất sắc khi đội tuyển quốc gia của họ gục ngã ở vòng loại. Những người gác đền đẳng cấp như Gianluigi Donnarumma của Italy, tiền vệ tài hoa Dominik Szoboszlai của Hungary, và đặc biệt là cầu thủ thi đấu bùng nổ tại Champions League, Khvicha Kvaratskhelia của Georgia đều ngậm ngùi làm khán giả.

Đẳng cấp cá nhân của những cầu thủ này là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, sức vóc của một mình họ không đủ để gánh vác cả một tập thể đi qua những trận cầu vòng loại ngột ngạt.

Sự vắng mặt đáng tiếc hoàn toàn không dừng lại ở nguyên nhân sức mạnh yếu kém của đội tuyển quốc gia. Một thực tế phũ phàng khác là những cầu thủ xuất sắc bị gạt tên khỏi chuyến bay đến Bắc Mỹ vì những thành kiến chiến thuật của các HLV trưởng.

Đội tuyển Anh đến giải đấu với việc bỏ rơi những danh thủ như Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer và Phil Foden. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng gây tranh cãi lớn khi không triệu tập Dean Huijsen hay lão tướng dày dạn kinh nghiệm Dani Carvajal.

Người hâm mộ cũng xót xa khi Luis Suarez bị HLV Uruguay quay lưng. Những cá nhân xuất sắc này hoàn toàn khỏe mạnh, đạt phong độ tốt, nhưng lại trở thành nạn nhân của những toan tính chiến thuật khắt khe. Việc họ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là một sự lãng phí tài năng vô cùng lớn, làm suy giảm giá trị giải trí mà hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới mong chờ.

HLV Tuchel đã cho một loạt ngôi sao ngồi nhà bất chấp phản ứng của dư luận.

Cần phát Wildcard cho cầu thủ, lập đội hình FIFA

Giới chuyên môn từng đưa ra ý tưởng về việc FIFA nên áp dụng mô hình đặc cách (wildcard) quen thuộc từ bộ môn quần vợt để trao suất tham dự cho các đội bóng lớn bị sẩy chân nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cùng sức hút tài chính. Tuy nhiên, ý tưởng này sẽ hấp dẫn hơn gấp bội phần nếu tấm vé đặc cách đó được trao cho từng cầu thủ để thành lập một đội tuyển hoàn toàn mới, quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất đang bơ vơ.

Danh sách nhân sự của "Đội hình FIFA" này có thể được quyết định bởi một tiểu ban kỹ thuật chuyên trách, có thể dựa trên hệ thống điểm số bình chọn cầu thủ xuất sắc của giải The Best (FIFA), hoặc thậm chí dựa trên phiếu bầu chọn cho người hâm mộ. Cần nhớ bóng đá giờ không còn là bộ môn mà người hâm mộ chỉ cổ vũ đội bóng như trước, mà dần chuyển sang cổ vũ thần tượng.

Một tập thể được chắt lọc tinh hoa như vậy chắc chắn sẽ là một đội bóng mang sức mạnh chuyên môn cực kỳ đáng gờm. Quan trọng hơn, họ sở hữu sẵn một lượng người hâm mộ khổng lồ trải dài trên toàn cầu.

Việc đưa những tên tuổi vào giải đấu sẽ ngay lập tức làm tăng vọt giá trị thương mại, nâng tầm hấp dẫn cho các trận đấu. Động lực thi đấu của tập thể này là điều không cần bàn cãi. Những ngôi sao bị bỏ rơi luôn mang trong mình khao khát cháy bỏng được chứng minh giá trị bản thân, để cho cả thế giới thấy việc họ phải ngồi nhà ban đầu là một sai lầm.

Hãy thử tưởng tượng về một đội hình ra sân với Donnarumma đứng trong khung gỗ. Án ngữ phía trên là hàng phòng ngự thép gồm Trent, Huijsen, Harry Maguire và Riccardo Calafiori. Tuyến giữa sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ bắp và sự sáng tạo của Sandro Tonali, Eduardo Camavinga cùng Dominik Szoboszlai.

Trên hàng công, Kvaratskhelia sẽ sát cánh cùng Cole Palmer và Robert Lewandowski. Một tập hợp những ngôi sao tài năng, giàu cá tính và luôn khao khát chinh phục đỉnh cao. Đứng trước đội hình như vậy, thật khó để người hâm mộ không dành cho họ sự chú ý đặc biệt. Cả thế giới sẽ dõi theo từng bước chạy của họ trên sân cỏ.

Và biết đâu, khi World Cup quy tụ được nhiều ngôi sao hơn, những bài viết quen thuộc về "đội hình đáng tiếc vắng mặt tại World Cup" cũng sẽ dần trở nên hiếm hoi.