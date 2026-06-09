Cú sốc World Cup của sao Arsenal

Tuyển Hà Lan nhận tổn thất lớn ngay trước World Cup 2026 khi hậu vệ Jurrien Timber buộc phải rút lui vì chấn thương háng chưa bình phục.

World Cup 2026 khép lại với Timber.

Jurrien Timber sẽ không thể cùng tuyển Hà Lan dự World Cup 2026 sau khi không kịp hồi phục chấn thương háng, chỉ vài ngày trước trận ra quân gặp Nhật Bản.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan xác nhận hậu vệ 24 tuổi không đáp ứng đủ điều kiện y tế để tham dự giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Sau trận giao hữu cuối cùng với Uzbekistan, Timber sẽ rời đại bản doanh của "Cơn lốc màu da cam" tại New York để tiếp tục quá trình điều trị.

Thông báo từ đội tuyển Hà Lan cho biết các bác sĩ đã đánh giá kỹ tình trạng của cầu thủ Arsenal trước khi đưa ra quyết định. Đây được xem là phương án an toàn nhất nhằm tránh những rủi ro nghiêm trọng hơn cho sự nghiệp của Timber.

Để thay thế, HLV Ronald Koeman triệu tập Lutsharel Geertruida từ Sunderland. Hậu vệ đa năng này có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên, tương tự vai trò mà Timber thường đảm nhiệm.

Sự vắng mặt của Timber là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Hà Lan. Mùa giải vừa qua, anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp Arsenal chinh phục Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Dù liên tục phải thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn khỏe mạnh vì các vấn đề ở mắt cá chân và hông, Timber vẫn duy trì phong độ ổn định và trở thành mắt xích đáng tin cậy trong hệ thống của Mikel Arteta.

Lần gần nhất tuyển thủ Hà Lan xuất hiện trên sân là khi vào thay người ở trận chung kết Champions League 2025/26, nơi Arsenal thất bại trước PSG. Sau đó, anh tiếp tục được theo dõi y tế trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nhưng không đạt được tiến triển như kỳ vọng.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Hà Lan nằm cùng bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.

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