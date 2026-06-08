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Thể thao

Quốc gia nhỏ nhất dự World Cup 2026 gây chú ý

  • Thứ hai, 8/6/2026 21:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa dàn siêu sao chuẩn bị đổ bộ tới World Cup 2026 bằng chuyên cơ riêng và những phương tiện hiện đại, đội tuyển Curacao lại gây chú ý theo cách hoàn toàn khác.

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Đoạn clip gây chú ý của tuyển Curacao.

Một đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Curacao di chuyển trên chiếc xe bus cũ kỹ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của đội bóng nhỏ bé nhất lịch sử World Cup.

Hình ảnh giản dị ấy càng khiến người hâm mộ thêm thích thú bởi Curacao không chỉ là tân binh của giải đấu mà còn là quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở một kỳ World Cup. Với khoảng 156.000 dân, quốc đảo này đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong lịch sử.

Bước ngoặt đến vào cuối năm ngoái khi Curacao cầm hòa Jamaica 0-0 trên sân khách, qua đó chính thức hoàn tất chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng. Thành tích này giúp đội tuyển tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của bóng đá thế giới những năm gần đây.

Một điểm thú vị khác của tuyển Curacao nằm ở việc 25/26 tuyển thủ dự World Cup 2026 đều sinh ra tại Hà Lan. Trường hợp khác biệt duy nhất là Tahith Chong, người duy nhất trong đội hình hiện tại sinh ra tại Willemstad, thủ đô của Curacao.

Tại World Cup 2026, Curacao sẽ đối mặt với thử thách cực lớn khi nằm ở bảng E cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Dù bị đánh giá thấp hơn các đối thủ, việc góp mặt tại giải đấu đã là chiến tích lịch sử đối với quốc đảo nhỏ bé này.

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Duy Luân

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