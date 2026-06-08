Sự nghiệp của Anthony Martial vẫn chật vật khi anh vừa chia tay CLB Monterrey theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Martial bị thanh lý sớm.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Martial và đội bóng Mexico đã đồng ý đường ai nấy đi sau một mùa giải không như kỳ vọng. Quyết định này khiến cựu sao MU trở thành cầu thủ tự do lần thứ ba trong sự nghiệp.

Truyền thông Mexico tiết lộ Martial gặp một số vấn đề trong mối quan hệ với ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng. Điều đó dường như là nguyên nhân quan trọng, dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng sớm.

Đầu năm nay, Martial chuyển tới Monterrey theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Tuy nhiên, những kỳ vọng nhanh chóng tan biến. Trong màu áo đội bóng Mexico, Martial chỉ có 20 lần ra sân, ghi 1 bàn và đóng góp 3 kiến tạo. Thành tích khiêm tốn của anh cũng phần nào phản ánh mùa giải thất vọng của Monterrey khi đội bóng chỉ đứng thứ 13.

Ở tuổi 30, Martial vẫn còn cơ hội tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong vài năm gần đây, cựu tiền đạo MU sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn một lần nữa khẳng định lại tên tuổi.

Martial từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu khi gia nhập MU vào năm 2015. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp cùng phong độ thiếu ổn định đã ngăn cản anh phát huy hết tiềm năng. Sau 9 năm khoác áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Pháp ra sân tổng cộng 317 trận trên mọi đấu trường và ghi 90 bàn trước khi rời đội bóng vào mùa hè năm 2024.

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