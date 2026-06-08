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Thể thao

Nữ MC Italy gây chú ý trước World Cup

  • Thứ hai, 8/6/2026 18:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ MC nổi tiếng Eleonora Incardona tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh quyến rũ trong kỳ nghỉ tại Ai Cập trước World Cup 2026.

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Hình ảnh nóng bỏng của Eleonora.

Người đẹp 36 tuổi sẽ góp mặt trong ê-kíp bình luận và đưa tin của DAZN tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù đội tuyển Italy một lần nữa không thể giành vé tham dự giải đấu.

Trước khi bước vào guồng quay công việc, Eleonora tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn trai là tiền vệ Samuele Ricci của AC Milan. Cặp đôi có những ngày thư giãn giữa khung cảnh sa mạc Ai Cập, tham gia các hoạt động như cưỡi lạc đà, lái xe địa hình và khám phá những địa danh nổi tiếng.

Trên trang cá nhân sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, nữ MC đăng tải nhiều bức ảnh diện bikini nóng bỏng. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng loạt lời khen từ người hâm mộ.

Nhiều tài khoản gọi Eleonora là "nữ thần", "vẻ đẹp hoàn hảo" hay "một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất Italy".

Eleonora là gương mặt quen thuộc với khán giả Serie A mùa 2025/26. Cô thường xuyên xuất hiện trên sóng DAZN với vai trò dẫn chương trình và phỏng vấn bên đường biên, trở thành một trong những MC thể thao nổi bật nhất Italy.

Đời tư của Eleonora cũng nhận được nhiều chú ý kể từ khi công khai hẹn hò Ricci. Tiền vệ 24 tuổi chuyển đến AC Milan với mức phí khoảng 20 triệu bảng vào hè năm ngoái và được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Italy.

Việc bạn trai khoác áo AC Milan đôi khi khiến Eleonora gặp khó khăn trong việc giữ sự khách quan khi tác nghiệp liên quan đến đội bóng thành Milan. Dù vậy, nữ MC vẫn duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và tiếp tục nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Cái ôm của những người từng là đồng đội Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.

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Minh Nghi

MC MC

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