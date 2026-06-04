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Thể thao

Cột mốc lịch sử của bóng đá Italy

  • Thứ năm, 4/6/2026 07:01 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Với đội hình trẻ nhất kể từ năm 1912, Italy đánh bại với tỷ số 1-0 Luxembourg trong trận giao hữu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tài năng trẻ Francesco Pio Esposito rạng sáng 4/6.

Tuyển Italy ra sân với đội hình lạ lẫm.

Dù chỉ thắng với cách biệt tối thiểu, đây vẫn là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Italy. HLV tạm quyền Silvio Baldini mạnh dạn trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ, tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình chỉ 21 tuổi và 354 ngày, trẻ nhất kể từ năm 1912.

Trên sân Stade de Luxembourg, Italy nhanh chóng áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Với sự cơ động của tuyến giữa cùng sức trẻ trên hàng công, đội khách liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Nổi bật nhất là Esposito. Chân sút trẻ liên tục khiến hàng thủ Luxembourg chao đảo bằng những pha xử lý tự tin. Ngay trong hiệp một, anh có 2 cơ hội đáng chú ý với một cú đánh gót kỹ thuật và pha ngả bàn đèn táo bạo, nhưng thiếu một chút chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Italy tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Phải tới phút 49, thế bế tắc mới được khai thông. Từ tình huống phạt góc của Niccolo Pisilli, Esposito bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc xa và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng không quá tưng bừng nhưng đủ mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng áo thiên thanh. Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của Esposito, trận đấu còn đánh dấu những lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia của nhiều tài năng trẻ như Francesco Camarda hay Samuele Inacio.

Trong hành trình tái thiết sau 3 lần liên tiếp vắng mặt ở World Cup, Italy có thể chưa tìm lại hình ảnh của một đội bóng lớn. Tuy nhiên, những gì thế hệ trẻ thể hiện trước Luxembourg cho thấy Azzurri đang dần xây dựng nền móng cho tương lai.

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Minh Nghi

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